قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025

ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
ولاء خنيزي

المعرفة اليومية بحالة الطقس أمرًا بالغ الأهمية لكل فرد، إذ تساعد على فهم ظروف المناخ المتوقعة والاستعداد لها بشكل سليم، كما تُمكّن المواطنين من اختيار الملابس المناسبة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء، بما يضمن الوقاية من التقلبات الجوية المفاجئة والحفاظ على الصحة والسلامة.

ملامح حالة الطقس المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح، بينما تميل الأجواء إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

فرص سقوط الأمطار والظواهر الجوية

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية كافة وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحب هذه الأمطار تساقط لحبات الثلج على بعض المناطق، كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تقترب من 20٪.

نشاط الرياح وحركة الرمال والأتربة 

وفيما يخص نشاط الرياح وحركة الرمال والأتربة فسيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح على جميع الأنحاء تتراوح سرعتها بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض المناطق اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 متر، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

درجات الحرارة المتوقعة 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2025، فقد:

  • سجلت القاهرة درجة حرارة عظمى 19 وصغرى 11.
  • تصل العظمى في الإسكندرية إلى 17 والصغرى 10.
  • المنوفية سجلت 18 للعظمى و10 للصغرى.
  • تسجل العلمين 18 درجة عظمى و11 صغرى.
  • الغردقة تشهد 23 عظمى و13 صغرى.
  • شرم الشيخ 24 عظمى و16 صغرى.
  • تسجل سوهاج 21 عظمى و8 صغرى.
  • أسوان 25 عظمى و10 صغرى.
  • تصل درجات الحرارة في الوادي الجديد إلى 22 درجة للعظمى و6 درجات للصغرى.
الطقس الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

وفاة سائحة روسية و أصابة آخرون جراء حادث في المياه التايلاندية

وفاة سائحة روسية وإصابة آخرين جراء حادث في المياه التايلاندية

الذهب

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجددا مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

أرشيفية

روسيا: أسقطنا 6 مسيّرات أوكرانية فوق روستوف اليوم

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد