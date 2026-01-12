ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025

المعرفة اليومية بحالة الطقس أمرًا بالغ الأهمية لكل فرد، إذ تساعد على فهم ظروف المناخ المتوقعة والاستعداد لها بشكل سليم، كما تُمكّن المواطنين من اختيار الملابس المناسبة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء، بما يضمن الوقاية من التقلبات الجوية المفاجئة والحفاظ على الصحة والسلامة.

ملامح حالة الطقس المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح، بينما تميل الأجواء إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

فرص سقوط الأمطار والظواهر الجوية

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية كافة وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحب هذه الأمطار تساقط لحبات الثلج على بعض المناطق، كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تقترب من 20٪.

نشاط الرياح وحركة الرمال والأتربة

وفيما يخص نشاط الرياح وحركة الرمال والأتربة فسيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح على جميع الأنحاء تتراوح سرعتها بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض المناطق اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 متر، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2025، فقد: