ثلوج ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الجو

أمطار
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الماضية، وتحديدا على المناطق الشمالية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن مصادر الكتل الهوائية تتغير، وهناك منخفض جوي، فالبلاد تشهد انخفاضات بدرجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل بين 18 لـ 19 درجة، وأنه بسبب المنخفض الجوي سيكون هناك سحب، وأن هذا سيكوت معها أمطار، وأن الامطار اليوم بين متوسطة لـ غزيرة ورعدية في بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

وأوضح أنه مع هذه الأحوال الجوية متوقع سقوط حبات البرد، وأن الأحوال الجوية بالقاهرة قد تشهد أمطار خفيفة، لكن في فترة المساء، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء الخروج من البيت في المساء.

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الإثنين، وتوقعت أن تسود أجواء شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

 

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية، ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

 

المدينة / العظمى / الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنها 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11 
الزقازيق 19 11 
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 01
كاترين 15 00
الطور 21 09
طابا 20 08
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 17 06
رأس غارب 22 11
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 17
حلايب 25 19
أبو رماد 26 16
مرسى حميرة 26 17
أبرق 27 15 
جبل علبة 27 15
رأس حدربة 26 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 22 08
أسوان 25 10
الوادي الجديد 22 06
أبو سمبل 25 11

