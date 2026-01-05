الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة، وأن الليلة الماضية كانت درجات الحرارة على المحافظات التي لها ظهير صحراوي تشهد انخفاضات كثيرة.

وحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بين فترة الصباح والليل، لذلك على الجميع من الانخفاضات الكبيرة في فترة اليل والساعات الصباحية.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأنه بنهاية الأسبوع سنسجل 23 درجة، وأن هذا يعتبر ارتفاع عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

يوم الجمعة

وأشار إلى أن البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو، وأن يوم الجمعة سيحدث تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، وأن البلاد ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة طوال اليوم.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الإدارية 19 07

6 أكتوبر 20 07

بنهــــا 18 08

دمنهور 18 08

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 08

طنطا 18 08

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 21 07

رفح 20 09

رأس سدر 23 07

نخل 19 06

كاترين 16 01

الطور 24 10

طابا 23 09

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 07

العلمين 19 08

مطروح 18 08

السلوم 18 10

سيوة 16 06

رأس غارب 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 06

بني سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 25 08

الأقصر 26 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 23 05

أبوسمبل 24 11

