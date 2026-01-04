قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع دفئا بالنهار وبردا شديدا في الليل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهارًا، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

طقس دافئ بشرم الشيخ

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الإدارية 19 07

6 أكتوبر 20 07

بنهــــا 18 08

دمنهور 18 08

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 08

طنطا 18 08

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 21 07

رفح 20 09

رأس سدر 23 07

نخل 19 06

كاترين 16 01

الطور 24 10

طابا 23 09

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 07

العلمين 19 08

مطروح 18 08

السلوم 18 10

سيوة 16 06

رأس غارب 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 06

بني سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 25 08

الأقصر 26 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 23 05

أبوسمبل 24 11

حالة الطقس

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 22

المدينة المنورة 27 14

الرياض 19 07

المنامة 20 15

أبوظبي 25 17

الدوحة 23 15

الكويت 17 05

دمشق 13 00

بيروت 19 13

عمان 14 05

القدس 14 07

غزة 20 15

بغداد 20 07

مسقط 25 20

صنعاء 21 04

الخرطوم 32 19

طرابلس 23 16

تونس 20 10

الجزائر 13 09

الرباط 17 08

نواكشوط 25 16

الطقس بجنوب سيناء ارتفاع الأمواج

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 05-

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 18 05

نيودلهي 18 09

جاكرتا 31 24

بكين 05 05-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 12 03

أثينا 16 13

روما 13 09

باريس 02 03-

مدريد 06 03-

برلين 00 05-

لندن 02 04-

مونتريال 12- 17-

موسكو 04- 09-

نيويورك 00 01-

واشنطن 05 01-

أديس أبابا 22 06

