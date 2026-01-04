3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد البرودة صباحًا، يميل للدفء نهارًا، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 20 درجة.

وقالت الأرصاد إن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، و فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 08

العاصمة الإدارية 20 07

6 أكتوبر 20 07

بنهــــا 19 08

دمنهور 19 09

وادي النطرون 20 08

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 20 09

المنصورة 19 08

الزقازيق 20 08

شبين الكوم 19 08

طنطا 19 08

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 11

نخل 19 05

كاترين 15 01

الطور 22 10

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 11

مطروح 18 10

السلوم 17 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 26 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 19 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 12

الوادي الجديد 22 06

أبوسمبل 25 12