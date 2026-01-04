الصحة تعلن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامج تدريبي مكثف حول معايير اعتماد مستشفيات الصحة النفسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار التعاون بين الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يأتي ضمن خطة دعم وتأهيل المنشآت الصحية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل والحصول على الاعتماد، وقد نظمته الإدارة العامة لسلامة المرضى على مدار 8 أيام متواصلة بمقر مستشفى إمبابة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

وأكد أن البرنامج التدريبي استهدف رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية بمستشفيات الصحة النفسية، وتعزيز مفاهيم سلامة المريض، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، مع الحفاظ على حقوق المرضى وكرامتهم.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى أن البرنامج شمل ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بشروط ومتطلبات الاعتماد، بينما يركز المحور الثاني على المعايير المتمركزة حول المريض، بما فيها متطلبات السلامة الوطنية، ترسيخ ثقافة التمركز حول المريض، وضمان حقوقه وراحته وكرامته، وتمكين المرضى وإشراك أسرهم، وإتاحة الرعاية المتكاملة والخدمات التشخيصية، وإدارة وسلامة الدواء والإجراءات الخاصة بالصحة النفسية.

المعايير المتمركزة حول المؤسسة

وتابع أن المحور الثالث من البرنامج يركز على المعايير المتمركزة حول المؤسسة، وتشمل سلامة البيئة والمنشأة، والحوكمة والإدارة المؤسسية، وإدارة الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، ونظم الجودة وتحسين الأداء، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور جلال الشيشيني ، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، حرص الوزارة على التكامل بين قطاعاتها ودعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد في مجال الصحة النفسية، كمحور أساسي لتطوير المنظومة الصحية.

وبدورها، شددت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، على أن البرنامج خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة سلامة المريض النفسي، كمنظومة متكاملة تحمي حقوقه وحريته وتصون كرامته وإنسانيته، وتوفر بيئة علاجية آمنة وداعمة، مشيرة إلى استمرار الإدارة في تنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في المنشآت الصحية.