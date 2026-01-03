تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تشهد أكبر خطة تطوير صحي في تاريخها، منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود مستمرة بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة تطوير المنظومة الصحية

وأوضح عبدالغفار أن خطة تطوير المنظومة الصحية تقوم على رؤية شاملة تجمع بين التوسع في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتحقيق العدالة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التحول الرقمي وتوطين صناعة الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات، بما يضمن تحقيق الأمن القومي الصحي واستدامة سلاسل الإمداد.

تحسين الخصائص السكانية

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخصائص السكانية من خلال التعامل مع القضية السكانية كأحد محاور التطوير الأساسية، مؤكدًا أن ما يحدث من تطوير في المنظومة الصحية هو جهد متواصل يتم على مدار الساعة وفي جميع مكوناتها.

تطوير المنظومة الصحية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى 2025 تم إنفاق ما يزيد على تريليون جنيه لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

مشروعات البنية التحتية

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف عبدالغفار أن حجم المشروعات القومية تجاوز 1250 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد وزيادة السعة الاستيعابية، بتكلفة تقترب من 222 مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 1255 مشروعًا من إجمالي 907 مشروع قومي.

إنشاء المدن الطبية

وتطرق إلى التوسع في إنشاء المدن الطبية، وفي مقدمتها مدينة ناصر الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر، والذي يواكب أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التحاليل الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال أشهر قليلة تمهيدًا لانطلاقه رسميًا.

15 مبادرة رئاسية

وعلى صعيد المبادرات الرئاسية، أوضح عبدالغفار أن الدولة أطلقت ما يقرب من 15 مبادرة رئاسية تحت شعار «معاك من أول يوم»، تم من خلالها تقديم أكثر من 244 مليون خدمة صحية للمواطنين، في إطار تعزيز الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة للمصريين.