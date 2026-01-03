قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين

محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تشهد أكبر خطة تطوير صحي في تاريخها، منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود مستمرة بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة تطوير المنظومة الصحية

وأوضح عبدالغفار أن خطة تطوير المنظومة الصحية تقوم على رؤية شاملة تجمع بين التوسع في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتحقيق العدالة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التحول الرقمي وتوطين صناعة الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات، بما يضمن تحقيق الأمن القومي الصحي واستدامة سلاسل الإمداد.

تحسين الخصائص السكانية

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخصائص السكانية من خلال التعامل مع القضية السكانية كأحد محاور التطوير الأساسية، مؤكدًا أن ما يحدث من تطوير في المنظومة الصحية هو جهد متواصل يتم على مدار الساعة وفي جميع مكوناتها.

تطوير المنظومة الصحية 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى 2025 تم إنفاق ما يزيد على تريليون جنيه لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

مشروعات البنية التحتية

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف عبدالغفار أن حجم المشروعات القومية تجاوز 1250 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد وزيادة السعة الاستيعابية، بتكلفة تقترب من 222 مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 1255 مشروعًا من إجمالي 907 مشروع قومي.

إنشاء المدن الطبية

وتطرق إلى التوسع في إنشاء المدن الطبية، وفي مقدمتها مدينة ناصر الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر، والذي يواكب أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التحاليل الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال أشهر قليلة تمهيدًا لانطلاقه رسميًا.

 15 مبادرة رئاسية

وعلى صعيد المبادرات الرئاسية، أوضح عبدالغفار أن الدولة أطلقت ما يقرب من 15 مبادرة رئاسية تحت شعار «معاك من أول يوم»، تم من خلالها تقديم أكثر من 244 مليون خدمة صحية للمواطنين، في إطار تعزيز الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة للمصريين.

