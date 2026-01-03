قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
أخبار البلد

الصحة: 1.5 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية خلال 2025

الخدمات الصحية بمحافظة الاسماعيلية
الخدمات الصحية بمحافظة الاسماعيلية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و540 ألفًا و147 خدمة طبية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 519 ألفًا و766 خدمة بالمستشفيات، شملت الاستقبال والطوارئ، العيادات، الرعايات، الحضانات، الأشعة، الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي بمستشفيات (التل الكبير، حميات الإسماعيلية، حميات التل الكبير)، إلى جانب 59 ألفًا و184 خدمة عبر 51 قافلة علاجية للمناطق الأكثر احتياجًا، مع استحداث عيادات جلدية وعظام بحميات التل الكبير، وعيادة عظام وتغذية علاجية بحميات الإسماعيلية.

وأعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير التخصصي بعد تطويره، تمهيدًا لانضمامه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تزويده بجهاز رنين مغناطيسي (MRI)، وجهاز C-Arm، وجهاز ماموجرام، إلى جانب الانتهاء من تطوير مستشفى القنطرة شرق المركزي وتسليمه لهيئة الرعاية الصحية للانضمام إلى المنظومة.

 تنفيذ 12 ألفًا و587 ندوة تثقيفية

ونوه «عبدالغفار» إلى تنفيذ 12 ألفًا و587 ندوة تثقيفية في مجال الصحة الإنجابية، و342 ألفًا و292 زيارة منزلية، قدمت خدمات لـ148 ألفًا و433 منتفعة (14 ألفًا و327 جديدة، و134 ألفًا و106 مترددات)، ليبلغ إجمالي خدمات الصحة الإنجابية 503 آلاف و312 خدمة، إلى جانب تقديم 517 ألفًا و69 خدمة عبر المبادرات الرئاسية، مع صرف ألبان أطفال ومتابعة الحوامل، لدعم الرعاية الصحية لجميع الفئات العمرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، افتتاح أقسام السموم الفطرية، متبقيات المبيدات في الأغذية والمياه بالمعمل المشترك، وقسم الجذام بحميات الإسماعيلية، وقسم فحص الطفيليات بالتل الكبير، مع توفير جهازي فحص سرعة ترسيب الدم (ESR) بحميات الإسماعيلية والتل الكبير.

ولفتت إلى توسع معمل تركيبات الأسنان بخدمات جديدة (حشو زجاجي، تنظيف جير، أشعة، حشو عصب أطفال، كومبوزيت، تنظيف جيب لثوي)، إلى جانب الخدمات الأساسية (كشف، خلع، تركيبات متحركة، تصليح وتبطين).

وأكدت تنفيذ 19 ألفًا و324 ندوة توعوية استفاد منها 330 ألفًا و504 مواطنين عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات، مع دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة الكوادر، وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية لضمان الاشتراطات الصحية وجودة الخدمات والغذاء الآمن.

وزارة الصحة والسكان الرعاية الأولية محافظة الإسماعيلية 2025 وزير الصحة عيادة عظام الإسماعيلية

