الصحة: 1.5 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و540 ألفًا و147 خدمة طبية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 519 ألفًا و766 خدمة بالمستشفيات، شملت الاستقبال والطوارئ، العيادات، الرعايات، الحضانات، الأشعة، الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي بمستشفيات (التل الكبير، حميات الإسماعيلية، حميات التل الكبير)، إلى جانب 59 ألفًا و184 خدمة عبر 51 قافلة علاجية للمناطق الأكثر احتياجًا، مع استحداث عيادات جلدية وعظام بحميات التل الكبير، وعيادة عظام وتغذية علاجية بحميات الإسماعيلية.

وأعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير التخصصي بعد تطويره، تمهيدًا لانضمامه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تزويده بجهاز رنين مغناطيسي (MRI)، وجهاز C-Arm، وجهاز ماموجرام، إلى جانب الانتهاء من تطوير مستشفى القنطرة شرق المركزي وتسليمه لهيئة الرعاية الصحية للانضمام إلى المنظومة.

تنفيذ 12 ألفًا و587 ندوة تثقيفية

ونوه «عبدالغفار» إلى تنفيذ 12 ألفًا و587 ندوة تثقيفية في مجال الصحة الإنجابية، و342 ألفًا و292 زيارة منزلية، قدمت خدمات لـ148 ألفًا و433 منتفعة (14 ألفًا و327 جديدة، و134 ألفًا و106 مترددات)، ليبلغ إجمالي خدمات الصحة الإنجابية 503 آلاف و312 خدمة، إلى جانب تقديم 517 ألفًا و69 خدمة عبر المبادرات الرئاسية، مع صرف ألبان أطفال ومتابعة الحوامل، لدعم الرعاية الصحية لجميع الفئات العمرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، افتتاح أقسام السموم الفطرية، متبقيات المبيدات في الأغذية والمياه بالمعمل المشترك، وقسم الجذام بحميات الإسماعيلية، وقسم فحص الطفيليات بالتل الكبير، مع توفير جهازي فحص سرعة ترسيب الدم (ESR) بحميات الإسماعيلية والتل الكبير.

ولفتت إلى توسع معمل تركيبات الأسنان بخدمات جديدة (حشو زجاجي، تنظيف جير، أشعة، حشو عصب أطفال، كومبوزيت، تنظيف جيب لثوي)، إلى جانب الخدمات الأساسية (كشف، خلع، تركيبات متحركة، تصليح وتبطين).

وأكدت تنفيذ 19 ألفًا و324 ندوة توعوية استفاد منها 330 ألفًا و504 مواطنين عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات، مع دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة الكوادر، وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية لضمان الاشتراطات الصحية وجودة الخدمات والغذاء الآمن.