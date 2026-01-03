إغلاق 18.. الصحة تنتفض ضد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص لازمة ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمخالفة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – تضم إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط وإغلاق 18 منشأة مخالفة.

اسماء المراكز المغلقة

وشملت الإغلاقات 13 مركزًا بمدينة بدر في القاهرة، وهي:

• مركز الشفا

• مركز الحرية

• مركز الفائزون

• مركز اختار طريقك

• مركز ثقة

• مركز التقدم

• مركز ري لايف (ديتوكس)

• مركز ري لايف (هاف واي)

• مركز الأبطال

• مركز أمي جنتي

• مركز لايف (ديتوكس)

• مركز الخطوة الأولى

• مركز بداية جديدة

كما أغلقت 3 مراكز بالقليوبية:

• مركز الشفاء

• مركز طريق حياة

• مركز حريتي 2

واثنان بالشرقية:

• مركز الهدي

• مركز الأمل

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى رصد مخالفات شملت غياب المدير الفني، مزاولة بدون ترخيص مهنة، قصور في مكافحة العدوى والتجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، مع افتقار لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على النزلاء.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت أو تقديم شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.