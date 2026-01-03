قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشروعات الصحة 2025.. مستشفيات جديدة وخدمات بجودة فندقية

هاجر ابراهيم

كشف عبد الصمد ماهر، الصحفي المتخصص في شؤون وزارة الصحة والسكان، عن أبرز مشروعات البنية التحتية الصحية التي نفذتها الوزارة خلال عام 2025، قائلا إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة أعلنت الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا صحيًا جديدًا بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، موزعة على 8 محافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

وتابع أن البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أكدت الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم الابتدائي وبدء التشغيل الفعلي لعدد من المستشفيات، من بينها مستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، إلى جانب مستشفى صدر بني سويف، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

وأوضح أن تنفيذ هذه المشروعات جاء بناءً على ما يُعرف بـ«الخريطة الصحية لمصر»، والتي تم إعدادها اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة نتجت عن المسح الشامل للأمراض غير السارية، مثل السكر والضغط والأنيميا، ما ساعد الوزارة في توجيه الاستثمارات الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة.

