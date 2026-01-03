قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية في بورسعيد خلال عام 2025

مستشفيات بورسعيد
مستشفيات بورسعيد
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 362 ألفًا و662 خدمة طبية عبر المستشفيات والمراكز والمنشآت بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديرية الشؤون الصحية قدمت 127 ألفًا و26 خدمة بمستشفيي الصدر والحميات، استفاد منها 43 ألفًا و836 مواطنًا، شملت 34 ألفًا و319 خدمة بعيادات خارجية، و33 ألفًا و909 حالات باستقبال وطوارئ، و536 حالة داخلية، و70 بعناية مركزة، و9297 خدمة تشخيص عن بعد، و4957 بلاغ ترصد أمراض معدية.

وأشار إلى تطوير مستشفى المصح البحري (الصدر والحميات) برفع الطاقة إلى 20 سرير رعاية مركزة و26 داخليًا و6 أسرة طوارئ وعزل، هدم مبنى أشعة قديم وتحويلها رقميًا مع طابعة أفلام، وبناء مبنى جديد للأشعة والمعامل والعيادات، وافتتاح عناية الصدر بسعة 20 سريرًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن مركزي طب الأسنان والإرشاد الوراثي 74 ألفًا و197 خدمة بتفعيل عيادات مسائية، مع استئناف مركز الأسنان التخصصي (15 قسمًا و14 كرسيًا مدعومًا بأشعة وسينسور رقمي ومعمل تركيبات) بعد توقفه منذ 2022، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 27 ألفًا و87 مواطنًا.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، تقديم مركز الإرشاد الوراثي 16 ألفًا و412 خدمة (7315 علاج طبيعي، 4498 إرشاد وراثي، 2438 معمل، 251 تخاطب، 187 جلدية، 137 أنف وأذن، 5141 شهادة صحية)، وصرف ألبان صناعية لـ4629 طفلًا دون 6 أشهر و6102 فوقهم.

 تقديم المبادرات الرئاسية 161 ألفًا و439 خدمة

ولفت إلى تقديم المبادرات الرئاسية 161 ألفًا و439 خدمة لـ11877 مواطنًا، مع فحص 6159 سفينة بميناء بورسعيد البحري وتطعيماتها، واستقبال 3 بواخر سياحية، ورقابة 1244 منشأة غذائية بسحب 1394 عينة.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية فرق التوعية والتواصل المجتمعي والرائدات الصحيات في المنشآت والأماكن العامة، حيث استفاد أكثر من 120 ألف مواطن من أنشطة توعوية تدعم المبادرات وتعزز نمط الحياة الصحي والسلوكيات الإيجابية.

الصحة المنشآت الصحية 2025 بورسعيد وزارة الصحة والسكان أمراض معدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ حضرموت اليمنية: سيطرنا على معسكر الأدواس شمالي المكلا

صورة ارشيفية

سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

صورة أرشيفية

حكومة فنزويلا: الهجوم الأمريكي يهدف للاستيلاء على النفط والمعادن في بلادنا

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد