أخبار البلد

الصحة: تقديم 8.2 مليون خدمة طبية علاجية ووقائية بالإسكندرية خلال عام 2025

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و248 ألفًا و858 خدمة طبية علاجية ووقائية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 3 ملايين و232 ألفًا و503 خدمات بالمستشفيات، شملت الاستقبال والطوارئ، العمليات، العيادات الصباحية والمسائية، و1618 خدمة تشخيص عن بعد، ومليون و666 ألفًا و723 تحليلًا طبيًا، و224 ألفًا و927 أشعة، إلى جانب 68 ألفًا و238 خدمة عبر 72 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

 تطوير ملحوظ في 15 مستشفى

وأضاف أن المحافظة شهدت تطويرًا ملحوظًا في 15 مستشفى، منها تجهيز رعايات مركزة (ICU HUBS) بسعة 44 سريرًا بمستشفى الحميات و25 سريرًا بصدر كوم الشقافة، استحداث غرف مشورة أسرية وكشك ولادة طبيعية، رفع كفاءة مستشفى صلاح العوضي لتصبح صديقة للأم والطفل، استحداث جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وقسم أشعة مقطعية وليزر بمستشفى الرمد، إضافة تخصصات وعيادات (التغذية العلاجية، العلاج الطبيعي، الأسنان لذوي الهمم، الروماتويد، صدر الأطفال) وغرف عمليات ورعايات بمستشفى العامرية العام التوسع، وأشعة ماموجرام، وحدة عناية أطفال حديثي الولادة، وغرفة كلى بمستشفى أبوقير.

واستطرد أن أحمال التطوير شملت إضافة رعايات ومحاضن بمستشفى الجمهورية، وإنشاء قسمي قسطرة قلبية وولادة طبيعية وعيادة حقن التصلب المتعدد برأس التين، تطوير رعايات جمال حمادة وأطفال الأنفوشي مع خدمات الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية (ROP) وعيادات نفسية وعصبية وتغذية ورضاعة طبيعية، وافتتاح عناية درن وعناية متوسطة ووحدة معالجة نفايات بصدر المعمورة، تطوير قسم السمع بأطفال الرمل، وافتتاح عيادة قلب بصدر كوم الشقافة، وعيادات علاج عقم وأورام نساء بدار إسماعيل مع أجهزة تنفس صناعي إضافية.

ولفت إلى تقديم 5 ملايين و16 ألفًا و355 خدمة وقائية، ومليون و993 ألفًا و534 خدمة بالرعاية الأولية (استقبال، عيادات، معامل، أسنان)، و569 ألفًا و435 خدمة صحة إنجابية، ومليون و132 ألفًا و976 خدمة عبر المبادرات الرئاسية، مع اعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتطوير وحدات ضمن مبادرة حياة كريمة، وافتتاح مخزن طعوم مركزي بمركز الصحة المهنية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى اعتماد 7 مدارس تمريض لنظام دراسي مدته 5 سنوات، واختيار مستشفى الرمد مركزًا معتمدًا لعلاج اعتلال الشبكية لحديثي الولادة، وتطوير نظام ميكنة للبرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر، مع تنفيذ دورات وورش عمل علمية وإدارية.

وأكد تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

الصحة خدمة طبية علاجية المنشآت الصحية محافظة الإسكندرية أطفال الرمل التغذية العلاجية العلاج الطبيعي الأسنان

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية
حظك اليوم السبت
