طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
أخبار البلد

الصحة: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلا عن الطبيب

متحدث الصحة
متحدث الصحة
عبدالصمد ماهر

 أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها استبدال الطبيب البشري، فالأطباء يعتمدون على الفحص الجسدي، والحدس الإكلينيكي، وفهم التاريخ المرضي، وهي مهارات لا تمتلكها التكنولوجيا. وأظهرت الدراسات أن دقة الأطباء في التشخيصات المعقدة تتفوق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 منشور الوزارة 

الهلوسة الرقمية 

 وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الهلوسة الرقمية قد تعطي معلومات طبية تبدو مقنعة لكنها “مخترعة”. 

 وتابعت الوزارة:  قد تعطي أنظمة الذكاء الاصطناعي تشخيصات واثقة لكنها خاطئة بنسبة تصل إلى 20% هذه المعلومات المضللة قد تؤدي إلى وصف أدوية خاطئة تضر بصحتك لا تعتمد على الشات لتشخيص مرضك.. واستشر طبيبك فورًا. 

