الصحة: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلا عن الطبيب

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها استبدال الطبيب البشري، فالأطباء يعتمدون على الفحص الجسدي، والحدس الإكلينيكي، وفهم التاريخ المرضي، وهي مهارات لا تمتلكها التكنولوجيا. وأظهرت الدراسات أن دقة الأطباء في التشخيصات المعقدة تتفوق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

منشور الوزارة

الهلوسة الرقمية

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الهلوسة الرقمية قد تعطي معلومات طبية تبدو مقنعة لكنها “مخترعة”.

وتابعت الوزارة: قد تعطي أنظمة الذكاء الاصطناعي تشخيصات واثقة لكنها خاطئة بنسبة تصل إلى 20% هذه المعلومات المضللة قد تؤدي إلى وصف أدوية خاطئة تضر بصحتك لا تعتمد على الشات لتشخيص مرضك.. واستشر طبيبك فورًا.