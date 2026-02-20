القبض على سائق ميكروباص سب وضرب مواطنا بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة والتعدى عليه بالسب والضرب، وحال قيام أحد أفراد الشرطة بمحاولة إستيقافه لاذ قائده بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل هروبه لإنتهاء رخصة تسيير السيارة.





تم التحفظ على السيارة"الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





