الصراع على اللقب رباعي .. إعلامي يشيد بأداء الزمالك أمام حرس الحدود

أعرب الإعلامي أمير هشام عن سعادته بفوز نادي الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "فوز غالي جداً للزمالك وبيراميدز، الدوري احلو اكتر والمنافسة هتكون مستمرة ومثيرة لأخر ثانية في الموسم والجميل ان الصراع على اللقب رباعي"

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.