لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يحرص الكثيرون على تناول أطعمة ومشروبات يعتقدون أنها تقوي المناعة وتحمي من نزلات البرد.

تحذير شتوي: أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها

المفاجأة أن بعض هذه الأطعمة قد تأتي بنتيجة عكسية تمامًا، فتضعف الجهاز المناعي وتجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والأمراض الموسمية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الإكثار من السكريات

الحلويات الشرقية، الشوكولاتة، والمشروبات السكرية تزداد شعبيتها في الشتاء، لكن الإفراط في تناول السكر يقلل من كفاءة خلايا المناعة، ويجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة الفيروسات. السكر أيضًا يسبب التهابات داخل الجسم تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

المشروبات الساخنة الجاهزة

المشروبات الجاهزة مثل الشوكولاتة الساخنة المعلبة أو القهوة سريعة التحضير تحتوي على سكريات ومواد حافظة، مما يضعف المناعة بدل دعمها. الاعتماد عليها يوميًا قد يؤدي إلى زيادة الوزن والخمول.

المقليات والأطعمة الدسمة

يلجأ البعض للأطعمة الدسمة للشعور بالدفء، لكنها ترهق الجهاز الهضمي وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة للمناعة مثل الزنك وفيتامين سي.

الإفراط في تناول الخبز الأبيض

الخبز الأبيض والمعجنات تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر بالدم، ما يؤثر على توازن الجسم ويضعف مناعته. كما أنها فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالحبوب الكاملة.

قلة تناول الخضروات الطازجة

الاعتماد على الوجبات الثقيلة وإهمال الخضروات الطازجة يقلل من حصول الجسم على الفيتامينات الضرورية، ما ينعكس سلبًا على قوة المناعة.

المشروبات الغازية

حتى في الشتاء، يواصل البعض تناول المشروبات الغازية، والتي تؤدي إلى تقليل امتصاص المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وتضعف الجهاز المناعي على المدى الطويل.

تناول الطعام بكثرة قبل النوم

الإفراط في الأكل ليلًا يرهق الجسم أثناء النوم، ويؤثر على جودة الراحة، ما يضعف المناعة ويزيد من الشعور بالتعب صباحًا.

علامات ضعف المناعة

نزلات برد متكررة

تعب وإرهاق مستمر

بطء التعافي من المرض

اضطرابات هضمية

كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟

تقليل السكريات

تحضير المشروبات الساخنة في المنزل

الإكثار من الخضروات الورقية

تناول البروتين بانتظام

شرب المياه حتى في الجو البارد

تقوية المناعة في الشتاء لا تعتمد فقط على ما نضيفه لنظامنا الغذائي، بل أيضًا على ما نتوقف عن تناوله. اختيار الأطعمة الصحيحة يصنع فارقًا حقيقيًا في قدرتك على مقاومة الأمراض والاستمتاع بفصل الشتاء بصحة أفضل.