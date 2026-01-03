قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت
بالصور

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أسماء عبد الحفيظ

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يحرص الكثيرون على تناول أطعمة ومشروبات يعتقدون أنها تقوي المناعة وتحمي من نزلات البرد.

تحذير شتوي: أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها

المفاجأة أن بعض هذه الأطعمة قد تأتي بنتيجة عكسية تمامًا، فتضعف الجهاز المناعي وتجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والأمراض الموسمية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الإكثار من السكريات

تحذير شتوي: أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها

الحلويات الشرقية، الشوكولاتة، والمشروبات السكرية تزداد شعبيتها في الشتاء، لكن الإفراط في تناول السكر يقلل من كفاءة خلايا المناعة، ويجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة الفيروسات. السكر أيضًا يسبب التهابات داخل الجسم تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

المشروبات الساخنة الجاهزة

تحذير شتوي: أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها

المشروبات الجاهزة مثل الشوكولاتة الساخنة المعلبة أو القهوة سريعة التحضير تحتوي على سكريات ومواد حافظة، مما يضعف المناعة بدل دعمها. الاعتماد عليها يوميًا قد يؤدي إلى زيادة الوزن والخمول.

المقليات والأطعمة الدسمة

تحذير شتوي: أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها

يلجأ البعض للأطعمة الدسمة للشعور بالدفء، لكنها ترهق الجهاز الهضمي وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة للمناعة مثل الزنك وفيتامين سي.

الإفراط في تناول الخبز الأبيض

الخبز الأبيض والمعجنات تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر بالدم، ما يؤثر على توازن الجسم ويضعف مناعته. كما أنها فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالحبوب الكاملة.

قلة تناول الخضروات الطازجة

 خضروات

الاعتماد على الوجبات الثقيلة وإهمال الخضروات الطازجة يقلل من حصول الجسم على الفيتامينات الضرورية، ما ينعكس سلبًا على قوة المناعة.

المشروبات الغازية

حتى في الشتاء، يواصل البعض تناول المشروبات الغازية، والتي تؤدي إلى تقليل امتصاص المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وتضعف الجهاز المناعي على المدى الطويل.

تناول الطعام بكثرة قبل النوم

الإفراط في الأكل ليلًا يرهق الجسم أثناء النوم، ويؤثر على جودة الراحة، ما يضعف المناعة ويزيد من الشعور بالتعب صباحًا.

علامات ضعف المناعة

  • نزلات برد متكررة
  • تعب وإرهاق مستمر
  • بطء التعافي من المرض
  • اضطرابات هضمية

كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟

  • تقليل السكريات
  • تحضير المشروبات الساخنة في المنزل
  • الإكثار من الخضروات الورقية
  • تناول البروتين بانتظام
  • شرب المياه حتى في الجو البارد

تقوية المناعة في الشتاء لا تعتمد فقط على ما نضيفه لنظامنا الغذائي، بل أيضًا على ما نتوقف عن تناوله. اختيار الأطعمة الصحيحة يصنع فارقًا حقيقيًا في قدرتك على مقاومة الأمراض والاستمتاع بفصل الشتاء بصحة أفضل.

تحذير شتوي المناعة أطعمة تضعف المناعة تحذير شتوي أطعمة تضعف المناعة بدلًا من تقويتها الأمراض الموسمية الجسم أكثر عرضة للعدوى انخفاض درجات الحرارة فصل الشتاء تقوي المناعة تناول أطعمة ومشروبات أطعمة ومشروبات أطعمة ومشروبات كيف تحمي مناعتك في الشتاء علامات ضعف المناعة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

في لقاء أبوي.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد

صلاة القداس الإلهي

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

