قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دفا ووقاية .. 10 مشروبات ساخنة احرص على تناولها في الشتاء

مشروبات ساخنة
مشروبات ساخنة
خالد يوسف

مع دخول فصل الشتاء في مراحل صعبة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، يحرص الكثيرون على تناول المشروبات الساخنة للشعور بمزيد من الدفء في ظل هذه الأجواء الباردة.

مشروبات ساخنة تشعرك بالدفء

من أهم تلك المشروبات التي تساعدك على الشعور بالدفء:

ـ الحلبة

من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم وتزويده بالطاقة، والحلبة تعد من الأسرار المهمة لدى قدماء الفراعنة، وقد سجلوها على البرديات فهي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة فهي مضادة للالتهابات والميكروبات التي تنتشر في فصل الشتاء .

ـ حمص الشام

يمكن تناول كوب منه يوميا مع إضافة البصل والزنجبيل والليمون والطماطم إلى شوربة الحمص، والذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة في الشتاء .

ـ السحلب

يمكن تناول كوب واحد منه يوما بعد يوم، من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات، التي تمنح الجسم الدف وتمده بالطاقة .

ـ الشيكولاته الساخنة والكاكاو

تمنح الجسم الدفء والطاقة وتحسن المزاج .

ـ الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة، التي ينصح بها خبراء التغذية لإمداد الجسم بالطاقة والدفء خلال الشتاء، إضافة إلى فوائده الكثيرة في إذابة الدهون بالجسم والتخلص من السعرات الحرارية، وذلك عن طريق رفع معدل الأيض بالجسم، ويفضل إضافة الليمون إليه .

ـ القرفة

من المشروبات المفضلة في الشتاء، والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي ومن المضادات الحيوية، التي تنشط الدورة الدموية كما تعالج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق والسعال والبلغم والربو وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك المزمن، وتعمل على تخفيف الآلام وآلام الطمث والمغص، وتمنح الجسم الدفء .

ـ الكراوية 

تمد الجسم بالحرارة وتقلل من آلام البطن، كما ينصح المرضعات بتناول هذا المشروب لإدرار اللبن .

ـ الشاي الأخضر

له فوائد كثيرة للجسم حيث يمنح الشخص الدفء والطاقة ويحرق السعرات الحرارية ويعمل على تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة ومقاومة أمراض الشتاء كالبرد والرشح وغيرها، كما أنه يقلل نسبة الكولسترول الضار الجسم، كذلك فأن مشروبات الينسون والنعناع تمد الجسم بالدفء والهدوء في الليالي الباردة وتعمل على مقاومة كآبة الشتاء.

ـ البرتقال والليمون

إلى جانب المشروبات الساخنة، فإن العصائر التي تحتوى على فيتامين "ج" كالليمون والبرتقال تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم وتعمل على مقاومة الخمول والوقاية من أمراض الشتاء.

10- الأعشاب الثلاثة

هذه الأعشاب هم الينسون والكركديه والنعناع وهذه أعشاب مشهورة جدا ولها تأثير رائع جد على الجسم وفى فصل الشتاء يتم تناولها ساخنة حيث أنها ترفع من حرارة الجسم وفى الوقت نفسه الينسون يعتبر مهدئ رائع جدا للأعصاب وأيضا النعناع مشروب يخلص الجسم من غازات البطن بينما الكركديه مشروب يحارب أمراض البرد في الجسم مثل الأنفلونزا.

وينصح خبراء التغذية بممارسة بعض التمارين الرياضية يوميا خلال فصل الشتاء، لما لها تأثير كبير في الشعور بالدفء وإمداد الجسم بالحرارة.           

دفا ووقاية 10 مشروبات ساخنة فصل الشتاء الشاي الأخضر انخفاض درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ خالد الجندي

كيف نستقبل هذا العام الجديد؟.. خالد الجندي يوضح معنى الضيافة مع عام 2026

الشيخ خالد الجندي

«السلام على أصحاب القلوب الطيبة».. رسالة الشيخ خالد الجندي مع بداية عام 2026

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد