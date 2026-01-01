دفا ووقاية .. 10 مشروبات ساخنة احرص على تناولها في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء في مراحل صعبة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، يحرص الكثيرون على تناول المشروبات الساخنة للشعور بمزيد من الدفء في ظل هذه الأجواء الباردة.

مشروبات ساخنة تشعرك بالدفء

من أهم تلك المشروبات التي تساعدك على الشعور بالدفء:

ـ الحلبة

من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم وتزويده بالطاقة، والحلبة تعد من الأسرار المهمة لدى قدماء الفراعنة، وقد سجلوها على البرديات فهي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة فهي مضادة للالتهابات والميكروبات التي تنتشر في فصل الشتاء .

ـ حمص الشام

يمكن تناول كوب منه يوميا مع إضافة البصل والزنجبيل والليمون والطماطم إلى شوربة الحمص، والذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة في الشتاء .

ـ السحلب

يمكن تناول كوب واحد منه يوما بعد يوم، من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات، التي تمنح الجسم الدف وتمده بالطاقة .

ـ الشيكولاته الساخنة والكاكاو

تمنح الجسم الدفء والطاقة وتحسن المزاج .

ـ الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة، التي ينصح بها خبراء التغذية لإمداد الجسم بالطاقة والدفء خلال الشتاء، إضافة إلى فوائده الكثيرة في إذابة الدهون بالجسم والتخلص من السعرات الحرارية، وذلك عن طريق رفع معدل الأيض بالجسم، ويفضل إضافة الليمون إليه .

ـ القرفة

من المشروبات المفضلة في الشتاء، والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي ومن المضادات الحيوية، التي تنشط الدورة الدموية كما تعالج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق والسعال والبلغم والربو وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك المزمن، وتعمل على تخفيف الآلام وآلام الطمث والمغص، وتمنح الجسم الدفء .

ـ الكراوية

تمد الجسم بالحرارة وتقلل من آلام البطن، كما ينصح المرضعات بتناول هذا المشروب لإدرار اللبن .

ـ الشاي الأخضر

له فوائد كثيرة للجسم حيث يمنح الشخص الدفء والطاقة ويحرق السعرات الحرارية ويعمل على تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة ومقاومة أمراض الشتاء كالبرد والرشح وغيرها، كما أنه يقلل نسبة الكولسترول الضار الجسم، كذلك فأن مشروبات الينسون والنعناع تمد الجسم بالدفء والهدوء في الليالي الباردة وتعمل على مقاومة كآبة الشتاء.

ـ البرتقال والليمون

إلى جانب المشروبات الساخنة، فإن العصائر التي تحتوى على فيتامين "ج" كالليمون والبرتقال تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم وتعمل على مقاومة الخمول والوقاية من أمراض الشتاء.

10- الأعشاب الثلاثة

هذه الأعشاب هم الينسون والكركديه والنعناع وهذه أعشاب مشهورة جدا ولها تأثير رائع جد على الجسم وفى فصل الشتاء يتم تناولها ساخنة حيث أنها ترفع من حرارة الجسم وفى الوقت نفسه الينسون يعتبر مهدئ رائع جدا للأعصاب وأيضا النعناع مشروب يخلص الجسم من غازات البطن بينما الكركديه مشروب يحارب أمراض البرد في الجسم مثل الأنفلونزا.

وينصح خبراء التغذية بممارسة بعض التمارين الرياضية يوميا خلال فصل الشتاء، لما لها تأثير كبير في الشعور بالدفء وإمداد الجسم بالحرارة.