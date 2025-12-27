تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تُعد الكلى خط الدفاع الأول عن الجسم، فهي المسؤولة عن تنقية الدم من السموم، وتنظيم السوائل، والحفاظ على توازن الأملاح والمعادن.

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

ورغم هذه الأهمية، يتعرض هذا العضو الحيوي لإجهاد يومي بسبب عادات غذائية خاطئة، أبرزها الإفراط في تناول مشروب شائع موجود في معظم البيوت، يعتقد الكثيرون أنه آمن تمامًا، بينما تشير تحذيرات طبية إلى أنه قد يُرهق الكلى أكثر من الملح نفسه.

ما هو المشروب المقصود؟

فى إطار هذا حذر الدكتور مصعب إبرهيم استشاري الكلى، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمُحلّاة صناعيًا، خاصة الدايت منها، والتي تحتوي على نسب مرتفعة من الفوسفات الصناعي والمحليات الصناعية، وهي مواد تُشكل عبئًا كبيرًا على وظائف الكلى عند استهلاكها بانتظام.

لماذا يُعد أخطر من الملح؟

الملح معروف بتأثيره السلبي على الكلى عند الإفراط فيه، لكن المشروبات الغازية تحتوي على عناصر أخطر، أبرزها:

الفوسفات الصناعي الذي يصعب على الكلى التخلص منه

أحماض تؤثر على توازن الكالسيوم

مواد حافظة تزيد العبء السمي على الجسم

تشير دراسات حديثة إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات قد يؤدي إلى ضعف تدريجي في وظائف الكلى، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

أعراض مبكرة لا ينتبه لها الكثيرون

المشكلة أن تأثير هذا المشروب لا يظهر بشكل مباشر، بل تدريجي، وقد تظهر أعراض خفيفة يتم تجاهلها، مثل:

العطش المستمر رغم شرب الماء

كثرة التبول أو نقصانه بشكل ملحوظ

الشعور بالإجهاد دون مجهود

صداع متكرر

تورم خفيف في القدمين أو الوجه

هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا بأن الكلى تتعرض لإجهاد زائد.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

بحسب الأطباء، هناك فئات يجب أن تكون أكثر حذرًا، منها:

مرضى الضغط المرتفع

مرضى السكري

كبار السن

من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى

الأشخاص الذين يعتمدون على المشروبات الغازية يوميًا

كيف يؤثر هذا المشروب على الكلى؟

عند دخول هذه المشروبات إلى الجسم، تضطر الكلى لبذل جهد إضافي للتخلص من الفوسفات والمحليات الصناعية، ما يؤدي مع الوقت إلى:

اختلال توازن المعادن

زيادة خطر تكوّن حصوات الكلى

ضعف قدرة الكلى على تنقية الدم

ارتفاع نسبة السموم في الجسم

بدائل صحية تحمي الكلى

لحماية الكلى، ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على بدائل طبيعية، مثل:

الماء المنقوع بشرائح الليمون أو الخيار

الأعشاب الطبيعية دون سكر

العصائر الطازجة غير المحلاة

تقليل الاعتماد على المشروبات الجاهزة

متى يجب إجراء فحوصات؟

إذا كنتِ تتناولين هذه المشروبات بانتظام وتشعرين بأحد الأعراض السابقة، فمن الأفضل إجراء: