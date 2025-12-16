قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
آية التيجي

يُعد الكبد الدهني من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين حول العالم، خاصة بين متعاطي الكحول، ولكنه قد يظهر أيضًا نتيجة عوامل أيضية ونمط حياة غير صحي.

أفضل 5 مشروبات لعلاج الكبد الدهني

 وكشف تقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، أنه يمكن لبعض المشروبات الطبيعية والصحية أن تساهم بشكل كبير في علاج الكبد الدهني وتحسين وظائف الكبد، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ـ الشاي الأخضر:
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكينات، والتي تحمي خلايا الكبد من التلف وتقلّل الالتهابات المسببة للكبد الدهني. وجدت دراسة نُشرت عام 2015 أن مستهلكي الشاي الأخضر أقل عرضة لتراكم الدهون في الكبد.

الشاي الاخضر 

ـ الزنجبيل:
يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب حيوي نشط و40 مركبًا مضادًا للأكسدة، وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2016 أن تناول جرامين من الزنجبيل يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يقلل من مقاومة الأنسولين وعلامات الالتهاب في الكبد، بالإضافة إلى دعم ضغط الدم وتعزيز المناعة.

الزنجبيل

ـ خل التفاح:
يُعتبر خل التفاح غنيًا بمضادات الأكسدة والبروبيوتيك، ويساعد على تحسين مستوى الجلوكوز ومقاومة الأنسولين، ما يساهم في تحسين حالة الكبد الدهني. يُنصح بتخفيفه لتجنب إتلاف مينا الأسنان.

القهوة

ـ القهوة:
القهوة غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، وتساعد على تقليل الالتهابات في الكبد. دراسة نُشرت عام 2021 أثبتت أن الاستهلاك المنتظم للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

الكركدية

ـ الكركديه:
يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات والأنثوسيانين. وقد أظهرت دراسة عام 2014 أن تناول الكركديه لمدة 12 أسبوعًا يقلل من وزن الجسم ونسبة الدهون في الكبد ويحسن محيط الخصر والورك.

الكبد الدهني علاج الكبد الدهني مشروبات طبيعية للكبد الشاي الأخضر للكبد الزنجبيل والكبد خل التفاح للكبد الكركديه للقلب والكبد القهوة والكبد الدهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر ينظِّم الاحتفالية السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.. غداً

ورشة عن التعايش السلمي

مركز الليث بن سعد يعقد ورشة عن التعايش السلمي في مواجهة توظيف النصوص لإشعال الحروب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تربية الأبناء على القرآن تعلم الرقة واللين للقلب

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد