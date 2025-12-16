5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

يُعد الكبد الدهني من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين حول العالم، خاصة بين متعاطي الكحول، ولكنه قد يظهر أيضًا نتيجة عوامل أيضية ونمط حياة غير صحي.

أفضل 5 مشروبات لعلاج الكبد الدهني

وكشف تقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، أنه يمكن لبعض المشروبات الطبيعية والصحية أن تساهم بشكل كبير في علاج الكبد الدهني وتحسين وظائف الكبد، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ـ الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكينات، والتي تحمي خلايا الكبد من التلف وتقلّل الالتهابات المسببة للكبد الدهني. وجدت دراسة نُشرت عام 2015 أن مستهلكي الشاي الأخضر أقل عرضة لتراكم الدهون في الكبد.

الشاي الاخضر

ـ الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب حيوي نشط و40 مركبًا مضادًا للأكسدة، وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2016 أن تناول جرامين من الزنجبيل يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يقلل من مقاومة الأنسولين وعلامات الالتهاب في الكبد، بالإضافة إلى دعم ضغط الدم وتعزيز المناعة.

الزنجبيل

ـ خل التفاح:

يُعتبر خل التفاح غنيًا بمضادات الأكسدة والبروبيوتيك، ويساعد على تحسين مستوى الجلوكوز ومقاومة الأنسولين، ما يساهم في تحسين حالة الكبد الدهني. يُنصح بتخفيفه لتجنب إتلاف مينا الأسنان.

القهوة

ـ القهوة:

القهوة غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، وتساعد على تقليل الالتهابات في الكبد. دراسة نُشرت عام 2021 أثبتت أن الاستهلاك المنتظم للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

الكركدية

ـ الكركديه:

يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات والأنثوسيانين. وقد أظهرت دراسة عام 2014 أن تناول الكركديه لمدة 12 أسبوعًا يقلل من وزن الجسم ونسبة الدهون في الكبد ويحسن محيط الخصر والورك.