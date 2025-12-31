نشر 11,30// لحاء الصفصاف.. مشروبات غير متوقعة تعالج الصداع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
مرأة ومنوعات

لحاء الصفصاف.. مشروبات غير متوقعة تعالج الصداع

الصداع
الصداع
اسماء محمد

يعاني بعض الاشخاص من آلام الصداع الشديد بشكل قوي يشبه المعركة وفي هذه الحالة لابد من تجربة طرق متعددة للقضاء عليه بجانب الأدوية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم المشروبات التى تساعد في علاج الصداع الشديد.

مشروب الجنزبيل 

يُعدّ شاي الزنجبيل من أكثر العلاجات العشبية فعاليةً في تخفيف الصداع وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يُضاهي بعض الأدوية في تخفيف أعراض الشقيقة.

شاي النعناع

 يقدم مشروب  النعناع الدافئ فوائد مزدوجة بفضل خصائصه المهدئة ورائحته المنعشة و يعمل المنثول الموجود في النعناع كمرخي طبيعي للعضلات، مما يخفف التوتر الذي غالباً ما يسبب الصداع.

شاي الأقحوان 

يحتوي مشروب عشبة الاقحوان على البارثينوليد، الذي يقلل من تشنجات العضلات ويمنع انقباض الأوعية الدموية.

مشروب لحاء الصفصاف 

 يحتوي على الساليسين، وهو مركب مشابه كيميائياً للأسبرين.

مشروب القرنفل

 يستخدم مشروب القرنفل الدافئ كعلاج فعال في الطب التقليدي لتسكين أنواع مختلفة من الألم ومنها الصداع.

شاي الليمون 

 تدعم الدراسات السريرية قدرة مشروب الليمون الدافئ على تخفيف شدة الألم وبل ويقلل مدة الصداع.

تحذير هام 

أقرأ نشرات الأدوية التي تتناولها واستشر الطبيب قبل تناول أى من هذه الأعشاب سواء لأصحاب الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل حتى لا تحدث مضاعفات ضارة خاصة عند تفاعل المشروبات العشبية مع الأدوية.

