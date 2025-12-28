مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

في فصل الشتاء يحتاج اغلب الاشخاص الى معرفة بعض المشروبات الطبيعية التى تعمل على رفع المناعة فى الجسم للحماية من نزلات البرد و وتدفئة الجسم
لذا نقدم لك فى هذا التقرير خليط مكون من الكركم و الزنجبيل و العسل و الليمون والبرتقال لرفع المناعة وفقا لموقع هيلثي لاين.
خليط شائع لتقوية المناعة ومضاد للالتهابات:
المكونات اليومية الآمنة:
-كركم طازج مبشور أو مسحوق: 1–3 جرام (نصف إلى 1 ملعقة صغيرة)
-زنجبيل طازج مبشور: 2–4 جرام (نحو 1 ملعقة صغيرة)
-عسل طبيعي خام: 1–2 ملعقة كبيرة
-عصير ليمون طازج: عصير 1 ليمونة
-عصير برتقال طازج: عصير 1 برتقالة (اختياري للطعم)
-زيت حبة البركة (الحبة السوداء): ½–1 ملعقة صغيرة (لا تتجاوز 3 ملعقة صغيرة يومياً).
طريقة التحضير والتناول الشائعة:
-اغلِ 200–250 مل ماء.
-أضف الكركم والزنجبيل واتركه يغلي 5–10 دقائق.
-صفِّ الخليط، أضف العسل والليمون والبرتقال وعندما يبرد قليلاً أضف زيت حبة البركة (لأن الحرارة تفسده).
-اشربه دافئاً مرة إلى مرتين يومياً (يفضل صباحاً على الريق و/أو قبل النوم).
موانع الاستخدام والتحذيرات الهامة..
-الحوامل والمرضعات: ممنوع تماماً (خصوصاً زيت حبة البركة والكركم بجرعات عالية قد يسبب انقباض الرحم).
-مرضى المرارة أو حصوات المرارة: ممنوع الكركم والزنجبيل بكميات كبيرة.
-مرضى القرحة أو الارتجاع المعدي: يزيد الليمون والزنجبيل الحموضة.
-مرضى السكري على أدوية خفض السكر: العسل والبرتقال يرفعان السكر بسرعة.
-مرضى السيولة أو من يتناولون مميعات دم (وارفارين، أسبرين، كلوبيدوغريل): الكركم والزنجبيل وزيت حبة البركة يزيدون النزيف.
-قبل العمليات الجراحية بأسبوعين: يجب التوقف تماماً.
-الأطفال أقل من سنتين: ممنوع العسل وزيت حبة البركة.
-حساسية الحمضيات أو العسل: ممنوع.