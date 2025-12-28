قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
رنا عصمت

في فصل الشتاء يحتاج اغلب الاشخاص الى معرفة بعض المشروبات الطبيعية التى تعمل على رفع المناعة فى الجسم للحماية من نزلات البرد و وتدفئة الجسم
 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير خليط مكون من الكركم و الزنجبيل و العسل و الليمون والبرتقال لرفع المناعة وفقا لموقع هيلثي لاين.


خليط شائع لتقوية المناعة ومضاد للالتهابات:


المكونات اليومية الآمنة:
-كركم طازج مبشور أو مسحوق: 1–3 جرام (نصف إلى 1 ملعقة صغيرة)
-زنجبيل طازج مبشور: 2–4 جرام (نحو 1 ملعقة صغيرة)
-عسل طبيعي خام: 1–2 ملعقة كبيرة
-عصير ليمون طازج: عصير 1 ليمونة
-عصير برتقال طازج: عصير 1 برتقالة (اختياري للطعم)
-زيت حبة البركة (الحبة السوداء): ½–1 ملعقة صغيرة (لا تتجاوز 3 ملعقة صغيرة يومياً).


طريقة التحضير والتناول الشائعة:


-اغلِ 200–250 مل ماء.
-أضف الكركم والزنجبيل واتركه يغلي 5–10 دقائق.
-صفِّ الخليط، أضف العسل والليمون والبرتقال وعندما يبرد قليلاً أضف زيت حبة البركة (لأن الحرارة تفسده).
-اشربه دافئاً مرة إلى مرتين يومياً (يفضل صباحاً على الريق و/أو قبل النوم).


موانع الاستخدام والتحذيرات الهامة..


-الحوامل والمرضعات: ممنوع تماماً (خصوصاً زيت حبة البركة والكركم بجرعات عالية قد يسبب انقباض الرحم).
-مرضى المرارة أو حصوات المرارة: ممنوع الكركم والزنجبيل بكميات كبيرة.
-مرضى القرحة أو الارتجاع المعدي: يزيد الليمون والزنجبيل الحموضة.
-مرضى السكري على أدوية خفض السكر: العسل والبرتقال يرفعان السكر بسرعة.
-مرضى السيولة أو من يتناولون مميعات دم (وارفارين، أسبرين، كلوبيدوغريل): الكركم والزنجبيل وزيت حبة البركة يزيدون النزيف.
-قبل العمليات الجراحية بأسبوعين: يجب التوقف تماماً.
-الأطفال أقل من سنتين: ممنوع العسل وزيت حبة البركة.
-حساسية الحمضيات أو العسل: ممنوع.
 

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات رفع المناعة مشروب لرفع المناعى مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. ومنخفض قطبي يغرق غزة وخيام النازحين تتطاير وسط أمطار وسيول

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد