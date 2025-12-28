مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

في فصل الشتاء يحتاج اغلب الاشخاص الى معرفة بعض المشروبات الطبيعية التى تعمل على رفع المناعة فى الجسم للحماية من نزلات البرد و وتدفئة الجسم



لذا نقدم لك فى هذا التقرير خليط مكون من الكركم و الزنجبيل و العسل و الليمون والبرتقال لرفع المناعة وفقا لموقع هيلثي لاين.



خليط شائع لتقوية المناعة ومضاد للالتهابات:



المكونات اليومية الآمنة:

-كركم طازج مبشور أو مسحوق: 1–3 جرام (نصف إلى 1 ملعقة صغيرة)

-زنجبيل طازج مبشور: 2–4 جرام (نحو 1 ملعقة صغيرة)

-عسل طبيعي خام: 1–2 ملعقة كبيرة

-عصير ليمون طازج: عصير 1 ليمونة

-عصير برتقال طازج: عصير 1 برتقالة (اختياري للطعم)

-زيت حبة البركة (الحبة السوداء): ½–1 ملعقة صغيرة (لا تتجاوز 3 ملعقة صغيرة يومياً).



طريقة التحضير والتناول الشائعة:



-اغلِ 200–250 مل ماء.

-أضف الكركم والزنجبيل واتركه يغلي 5–10 دقائق.

-صفِّ الخليط، أضف العسل والليمون والبرتقال وعندما يبرد قليلاً أضف زيت حبة البركة (لأن الحرارة تفسده).

-اشربه دافئاً مرة إلى مرتين يومياً (يفضل صباحاً على الريق و/أو قبل النوم).



موانع الاستخدام والتحذيرات الهامة..



-الحوامل والمرضعات: ممنوع تماماً (خصوصاً زيت حبة البركة والكركم بجرعات عالية قد يسبب انقباض الرحم).

-مرضى المرارة أو حصوات المرارة: ممنوع الكركم والزنجبيل بكميات كبيرة.

-مرضى القرحة أو الارتجاع المعدي: يزيد الليمون والزنجبيل الحموضة.

-مرضى السكري على أدوية خفض السكر: العسل والبرتقال يرفعان السكر بسرعة.

-مرضى السيولة أو من يتناولون مميعات دم (وارفارين، أسبرين، كلوبيدوغريل): الكركم والزنجبيل وزيت حبة البركة يزيدون النزيف.

-قبل العمليات الجراحية بأسبوعين: يجب التوقف تماماً.

-الأطفال أقل من سنتين: ممنوع العسل وزيت حبة البركة.

-حساسية الحمضيات أو العسل: ممنوع.

