رداد يوجّه بإعداد تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج

وجّه وزير العمل حسن رداد الإدارة المختصة بسرعة الإعداد لتطبيق إلكتروني متكامل لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج، سواء العقود التي يحصل عليها المواطنون عن طريق وزارة العمل أو من خلال جهات أخرى، بحيث يتم إطلاقه الاسبوع المقبل ..وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التكدس، وضمان سهولة حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وقت وبأعلى مستوى من التنظيم والدقة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير صباح اليوم الخميس" وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة القديم بمدينة نصر، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين، استمع خلالها إلى آرائهم وملاحظاتهم حول إجراءات تقديم الخدمات، مؤكداً أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الوزارة، وأن تطوير منظومة الخدمات يمثل مسارًا ثابتًا لا حياد عنه.

وأكد وزير العمل أن تطوير الوحدة واستحداث الوسائل الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات يعكس رؤية الدولة في بناء جهاز إداري عصري وكفء، يقوم على سهولة الوصول للخدمة، وجودتها، واحترام المواطن.

وشدد الوزير على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل، والتعامل اللائق مع المواطنين في جميع مراحل تقديم أوراقهم، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.