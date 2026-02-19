البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان

وجهت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، نصائح هامة للمواطنين خلال الأيام الأولى من رمضان، وقالت إن الإفطار يجب أن يكون بتمرة، وعليها معلقة عسل أبيض، وبعد ذلك يتم تناول طبق شوربة، وبعد ذلك يتم الاتجاه للصلاة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن شوربة الطماطم جيدة، لكن بدون دقيق ولا سمنة، ويفضل أن تكون بالبصل، وقد تكون شوربة عادية، وهي الشوربة الخفيفة الموجودة في كل منزل.

وأضافت أنه بعد الصلاة يكون تناول البروتين، قد تكون ربع فرخة، أو قطعة من اللحمة، أو تناول السمك على الرغم من أن الكثير لا يفضل تناول السمك في رمضان، وفي النهاية يكون تناول النشويات، وقد يتناول المواطنين محشي.