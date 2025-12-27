مش هتشتريه من المحلات تاني.. طريقه تحضير بودرة السحلب في البيت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
طريقه تحضير بودرة السحلب في البيت

تحضير بودرة السحلب في البيت
تحضير بودرة السحلب في البيت
خالد يوسف

مع بداية فصل الشتاء، يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة عمل السحلب الجاهز، فهو من المشروبات الشتوية الدافئة المحببة لدى الكثيرين، حيث يتميز بطعمه الغني وقوامه الكريمي الذي يمنح شعورًا بالدفء والراحة، وتعتبر طريقة عمل بودرة السحلب من أسهل وأشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي وصفة سهلة لتحضير مشروب السحلب، والتمتع بنفس مذاق بودرة السحلب التي نقوم بشرائها جاهزة.

طريقة عمل السحلب الجاهز

يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة دائمًا في المطبخ، فإنه يمكن استخدم حليب كامل الدسم حتى يكون المذاق كريمي، كما يجب تحريك اللبن بشكل مستمر حتى لا يتكتل النشا، مع إمكانية زيادة كمية النشا للحصول على قوام أكثر سماكة حسب الذوق.

مقادير عمل السحلب الجاهز

فيما يخص مقادير عمل السحلب الجاهز، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

ـ 4 أكواب لبن كامل الدسم.

ـ 3 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

ـ 3 ملاعق كبيرة سكر.

ـ ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا.

ـ رشة قرفة للتزيين.

ـ مكسرات مطحونة فستق أو لوز حسب الرغبة.

خطوات تحضير السحلب الجاهز

فيما يخص خطوات تحضير السحلب الجاهز، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

ـ أضف اللبن مع السكر في وعاء متوسط، وحركه على نار هادئة حتى يذوب السكر بالكامل.

ـ أذب نشا الذرة في نصف كوب من الحليب البارد ثم أضفه تدريجيًا إلى اللبن الساخن مع التحريك المستمر لمنع التكتل.

ـ استمر في التحريك حتى يثخن المزيج ويصبح قوامه كريمي.

ـ أضف ماء الورد أو الفانيليا وحرك جيدًا.

ـ وزع السحلب في أكواب التقديم وزينه بالقرفة والمكسرات المطحونة حسب الرغبة.

ـ قدم السحلب ساخنًا وبألف هنا وشفا

طريقة عمل بودرة السحلب للشيف حسن

بينما عن طريقة عمل بودرة السحلب للشيف حسن، فإن بودرة السحلب الجاهزة، تعتبر حلًا سريعًا لعشاق المشروب الشتوي، وتتيح تحضير السحلب في دقائق دون الحاجة لطهي طويل.

مقادير عمل بودرة السحلب للشيف حسن

إليكم مقادير عمل بودرة السحلب للشيف حسن، والتي تتضمن على ما يلي:

ـ كوب نشا ذرة.

ـ ½  كوب سكر بودرة.

ـ 2 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة أو ماء ورد بودرة.

ـ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ـ مكسرات مطحونة للتزيين.

خطوات تحضير بودرة السحلب للشيف حسن

فيما يخص خطوات تحضير بودرة السحلب للشيف حسن، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

ـ اخلط النشا مع السكر جيدًا في وعاء جاف حتى يتجانس الخليط.

ـ أضف الفانيليا أو ماء الورد البودرة، ورشة القرفة إذا رغبت، واخلط المكونات جيدًا.

ـ احفظ البودرة في علبة محكمة الإغلاق بعيدًا عن الرطوبة.

ـ ضع 3 ملاعق من البودرة في كوب.

ـ أضف كوب حليب ساخن مع التحريك المستمر حتى يذوب الخليط ويتجانس.

ـ ضع المكسرات المطحونة على وجه السحلب على أن يقدم سخانا وبألف هنا وشفا.

