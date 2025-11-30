قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة المغشوشة؟

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

قد يُشكل مسحوق القهوة المغشوش أو المُقلّد مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك مشاكل هضمية، وصداع، وآثار طويلة المدى للمواد الكيميائية الضارة. 

وينصح الخبراء بإجراء اختبار بسيط للمياه في المنزل، والتحقق من الملصقات بعناية، والانتباه إلى علامات المنتجات المقلدة، مثل الملمس أو اللون أو الرائحة غير الطبيعية. يُساعد اختيار العلامات التجارية الموثوقة، والتغليف المُحكم، والمنتجات المُعتمدة على تقليل المخاطر. الوعي واليقظة أساسيان لضمان أن تكون القهوة التي تستهلكها آمنة وأصلية.
مع أن فوائد شرب القهوة لا مثيل لها، إلا أن تناول مسحوق القهوة المغشوش قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، منها تفاقم مشاكل المعدة والتأثير على الجهاز العصبي.

القهوة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل مضادات الأكسدة والكافيين وعناصر غذائية أساسية مثل فيتامينات ب، ولها تأثير إيجابي على اليقظة الذهنية. يعمل الكافيين في القهوة كمنشط، مما يساعد على إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين. ومع ذلك، يُضاف مسحوق الهندباء إلى القهوة المغشوشة، مما يُحسّن قوامها ومذاقها.

ماذا يحدث عندما تشرب القهوة المزيفة؟


وفقاً للخبراء، فإن إضافة الهندباء البرية غير آمنة للصحة، وخاصةً للحوامل والمرضعات. كذلك، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الهندباء البرية، فعليك تجنب تناولها تماماً، لأنها تحفز إنتاج العصارة الصفراوية، وقد تُسبب مشاكل للأشخاص المصابين بحصوات المرارة.

الهندباء نباتٌ مُزهرٌ يُشبه الهندباء، له ساقٌ صلبةٌ مُشعرة، وأزهارٌ بنفسجيةٌ فاتحة. عند تحويل هذه الأزهار إلى مسحوق، يُشبه مذاقها القهوة العادية تمامًا، بل القهوة العادية تحديدًا. يمتاز بنكهةٍ ترابيةٍ وجوزية.

القهوة المغشوشة، التي قد تحتوي أيضًا على حبوب رديئة الجودة أو مكونات ضارة كالعفن والمعادن الثقيلة والمواد الحافظة الكيميائية، بالإضافة إلى مسحوق التمر الهندي أو بذور التمر، قد تُسبب خللًا في الجهاز الهضمي، مسببةً الإسهال والإمساك والقيء والغثيان وحتى آلامًا شديدة في المعدة. كما قد تؤدي إلى التسمم الغذائي والحموضة والانتفاخ، بالإضافة إلى تلف محتمل في الكلى. ووفقًا للأطباء، يعاني الكثير من الأشخاص أيضًا من الصداع والدوار أو مشاكل صحية أكثر خطورة مع مرور الوقت.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة

كيفية إجراء اختبار غش القهوة في المنزل؟


من السهل معرفة ما إذا كان مسحوق قهوتك آمنًا أم مغشوشًا من خلال اختبار بسيط يُمكنك إجراؤه في المنزل. للقيام بذلك، ستحتاج إلى:

خذ كوبًا من الماء
أضف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة إلى الكوب
سوف تطفو القهوة غير المغشوشة على السطح وتذوب تدريجيًا
سوف تطفو القهوة المغشوشة على سطح الماء مع ذوبان أسرع نسبيًا
كذلك، يتميز البن المطحون النقي بلون بني متجانس، بينما قد يكون لون القهوة المغشوشة غير متجانس أو بها بقع فاتحة، ناتجة عن الحبوب أو الحشوات. يمكنك أيضًا التحقق من رائحة البن الأصلي، حيث تكون رائحة مسحوق البن الأصلي ترابية أو جوزية أو زهرية، ولا يحتوي على أي احتراق أو حامض أو مواد كيميائية. تُشكل القهوة النقية طبقة كريمية ذهبية اللون، بينما تترك القهوة غير النقية بقايا أو رغوة غير متجانسة.
ينصح الخبراء أيضًا بفحص الملصقات بعناية والانتباه إلى علامات المنتجات المقلدة، مثل الملمس أو اللون أو الرائحة غير الطبيعية. اختيار العلامات التجارية الموثوقة، والتغليف المحكم، والمنتجات المعتمدة، يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. الوعي واليقظة أساسيان لضمان أن تكون القهوة التي تستهلكها آمنة وأصلية.

المصدر:timesnownews.

القهوة القهوة المزيفة القهوة المغشوش مسحوق القهوة المغشوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بقنا

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

النائب احمد ابو زيد

نائب بالمنوفية ينسحب من جولة الإعادة في انتخايات مجلس النواب

جهود الأورمان

تضامن أسوان.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد