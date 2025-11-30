ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة المغشوشة؟

قد يُشكل مسحوق القهوة المغشوش أو المُقلّد مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك مشاكل هضمية، وصداع، وآثار طويلة المدى للمواد الكيميائية الضارة.

وينصح الخبراء بإجراء اختبار بسيط للمياه في المنزل، والتحقق من الملصقات بعناية، والانتباه إلى علامات المنتجات المقلدة، مثل الملمس أو اللون أو الرائحة غير الطبيعية. يُساعد اختيار العلامات التجارية الموثوقة، والتغليف المُحكم، والمنتجات المُعتمدة على تقليل المخاطر. الوعي واليقظة أساسيان لضمان أن تكون القهوة التي تستهلكها آمنة وأصلية.

مع أن فوائد شرب القهوة لا مثيل لها، إلا أن تناول مسحوق القهوة المغشوش قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، منها تفاقم مشاكل المعدة والتأثير على الجهاز العصبي.

القهوة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل مضادات الأكسدة والكافيين وعناصر غذائية أساسية مثل فيتامينات ب، ولها تأثير إيجابي على اليقظة الذهنية. يعمل الكافيين في القهوة كمنشط، مما يساعد على إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين. ومع ذلك، يُضاف مسحوق الهندباء إلى القهوة المغشوشة، مما يُحسّن قوامها ومذاقها.

ماذا يحدث عندما تشرب القهوة المزيفة؟



وفقاً للخبراء، فإن إضافة الهندباء البرية غير آمنة للصحة، وخاصةً للحوامل والمرضعات. كذلك، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الهندباء البرية، فعليك تجنب تناولها تماماً، لأنها تحفز إنتاج العصارة الصفراوية، وقد تُسبب مشاكل للأشخاص المصابين بحصوات المرارة.

الهندباء نباتٌ مُزهرٌ يُشبه الهندباء، له ساقٌ صلبةٌ مُشعرة، وأزهارٌ بنفسجيةٌ فاتحة. عند تحويل هذه الأزهار إلى مسحوق، يُشبه مذاقها القهوة العادية تمامًا، بل القهوة العادية تحديدًا. يمتاز بنكهةٍ ترابيةٍ وجوزية.

القهوة المغشوشة، التي قد تحتوي أيضًا على حبوب رديئة الجودة أو مكونات ضارة كالعفن والمعادن الثقيلة والمواد الحافظة الكيميائية، بالإضافة إلى مسحوق التمر الهندي أو بذور التمر، قد تُسبب خللًا في الجهاز الهضمي، مسببةً الإسهال والإمساك والقيء والغثيان وحتى آلامًا شديدة في المعدة. كما قد تؤدي إلى التسمم الغذائي والحموضة والانتفاخ، بالإضافة إلى تلف محتمل في الكلى. ووفقًا للأطباء، يعاني الكثير من الأشخاص أيضًا من الصداع والدوار أو مشاكل صحية أكثر خطورة مع مرور الوقت.

كيفية إجراء اختبار غش القهوة في المنزل؟



من السهل معرفة ما إذا كان مسحوق قهوتك آمنًا أم مغشوشًا من خلال اختبار بسيط يُمكنك إجراؤه في المنزل. للقيام بذلك، ستحتاج إلى:

خذ كوبًا من الماء

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة إلى الكوب

سوف تطفو القهوة غير المغشوشة على السطح وتذوب تدريجيًا

سوف تطفو القهوة المغشوشة على سطح الماء مع ذوبان أسرع نسبيًا

كذلك، يتميز البن المطحون النقي بلون بني متجانس، بينما قد يكون لون القهوة المغشوشة غير متجانس أو بها بقع فاتحة، ناتجة عن الحبوب أو الحشوات. يمكنك أيضًا التحقق من رائحة البن الأصلي، حيث تكون رائحة مسحوق البن الأصلي ترابية أو جوزية أو زهرية، ولا يحتوي على أي احتراق أو حامض أو مواد كيميائية. تُشكل القهوة النقية طبقة كريمية ذهبية اللون، بينما تترك القهوة غير النقية بقايا أو رغوة غير متجانسة.

ينصح الخبراء أيضًا بفحص الملصقات بعناية والانتباه إلى علامات المنتجات المقلدة، مثل الملمس أو اللون أو الرائحة غير الطبيعية. اختيار العلامات التجارية الموثوقة، والتغليف المحكم، والمنتجات المعتمدة، يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. الوعي واليقظة أساسيان لضمان أن تكون القهوة التي تستهلكها آمنة وأصلية.

