كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصوليا البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك وعلى العديد من المعادن مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K.



فوائد الفاصوليا البيضاء

1-غنية بالبروتين: الفاصوليا البيضاء تحتوي على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين.

2- دعم صحة القلب: الفاصوليا البيضاء تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3-تنظيم مستوى السكر في الدم: الفاصوليا البيضاء يمكن أن تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

4-دعم صحة الجهاز الهضمي: الفاصوليا البيضاء تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الهضمية.

5-غنية بالفيتامينات والمعادن: الفاصوليا البيضاء تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفولات والبوتاسيوم والحديد.

6- يساعد على الشعور بالشبع: الفاصوليا البيضاء يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

نصائح لتحضير الفاصوليا البيضاء

1 -نقع الفاصوليا: يجب نقع الفاصوليا البيضاء قبل طهيها لتقليل وقت الطهي وتحسين الهضم.

2- تنويع الطهي: يمكن تنويع طهي الفاصوليا البيضاء باستخدام التوابل المختلفة والخضروات لإضافة النكهة والفوائد الصحية.

3- إضافة الفاصوليا إلى الأطباق المختلفة: يمكن إضافة الفاصوليا البيضاء إلى الحساء والسلطات والأطباق الرئيسية لإضافة البروتين والألياف.

المصدر..ديلي ميرور