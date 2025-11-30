قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
بالصور

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

رنا عصمت

تحتوي الفاصوليا البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك وعلى العديد من المعادن مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K.


فوائد الفاصوليا البيضاء

1-غنية بالبروتين: الفاصوليا البيضاء تحتوي على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين.

2- دعم صحة القلب: الفاصوليا البيضاء تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3-تنظيم مستوى السكر في الدم: الفاصوليا البيضاء يمكن أن تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

4-دعم صحة الجهاز الهضمي: الفاصوليا البيضاء تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الهضمية.

5-غنية بالفيتامينات والمعادن: الفاصوليا البيضاء تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفولات والبوتاسيوم والحديد.

6- يساعد على الشعور بالشبع: الفاصوليا البيضاء يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

نصائح لتحضير الفاصوليا البيضاء

1 -نقع الفاصوليا: يجب نقع الفاصوليا البيضاء قبل طهيها لتقليل وقت الطهي وتحسين الهضم.

2- تنويع الطهي: يمكن تنويع طهي الفاصوليا البيضاء باستخدام التوابل المختلفة والخضروات لإضافة النكهة والفوائد الصحية.

3- إضافة الفاصوليا إلى الأطباق المختلفة: يمكن إضافة الفاصوليا البيضاء إلى الحساء والسلطات والأطباق الرئيسية لإضافة البروتين والألياف.

المصدر..ديلي ميرور

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

المتهمين

يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية

أرشيفية

السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الزيتون

طلق نارى

إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

