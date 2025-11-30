قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغربية وتعميمة على المحافظات

افتتاح مركز العزيمة لعلاج الادمان
افتتاح مركز العزيمة لعلاج الادمان
ايمان البكش

في خطوة جادة حول عودة المجتمع الى اخلاقة الحميدة ، تم افتتاح  مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية والذي يعد إضافة مهمة لمنظومة علاج الادمان  وإعادة التأهيل علي مستوي محافظات..

مركز العزيمة لعلاج الإدمان


أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية إضافة مهمة لمنظومة العلاج وإعادة التأهيل علي مستوي محافظات الجمهورية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن علاج ومواجهة الإدمان تحتاج تضافر جهود جهود مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والثقافة والتعليم والصحة والمسجد والكنيسة وغيرها للمساهمة في نجاح تلك الجهود .

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في افتتاح تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمركز زفتي بمحافظة الغربية التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والنائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشويخ والدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق  الكاتبة سماح أبوبكر عزت والفنان محمد ثروت وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

وزيرة التنمية المحلية 

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في مركز العزيمة بالغربية والذي يعد المركز الحادي عشر في سلسلة مراكز العزيمة علي مستوي المحافظات المصرية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها منذ بداية التعاون مع مدير صندوق مكافحة الادمان الدكتور عمرو عثمان خلال توليها منصب محافظ دمياط وهي تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به هذا المركز وتم حينها تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة .

التنسيق لانشاء مراكز العزيمة في جميع محافظات الجمهورية

وأوضحت الدكتورة منال عوض ،  انها ستقوم خلال الفترة الجارية بالتنسيق مع جميع المحافظات لانشاء مراكز العزيمة في جميع محافظات الجمهورية خاصة التي لم يتم إنشاء مراكز بها وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإنشائها وخاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وقالت الدكتورة منال عوض ان هذا المركز يقدم ليس فقط العلاج الطبي فقط للمترديين ولكن هناك أيضاً التأهيل المجتمعى والنفسى والمهنى وتوفير فرص العمل والوظائف والتدريب بما يتيح دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم من استعادة حياتهم بشكل كامل وآمن وبما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى للادمان .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى التي تبذلها الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان في إنشاء وتطوير مراكز العلاج والتأهيل وفق أعلى المعايير المعمول بها وبما يضمن تقديم خدمات علاجية وإنسانية تليق بالمواطن المصرى .

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالتحية والتقدير للدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والتي نفختر جميعاً بمسيرتها الدولية الرائدة في دعم ملف مكافحة المخدرات وتعزيز السياسات الوقائية القائمة على العلم والمعايير العالمية .

كما أكدت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية دور الفن والإعلام في دعم جهود الدولة بوزاراتها وجهاتها المختلفة للتصدي للادمان ودعم المتعافيين في رحلتهم للعلاج .

وشهدت الاحتفالية كلمات للسادة الوزراء والمسؤلين المشاركين والكاتبة سماح أبوبكر عزت ومدير الصندوق والدكتورة غادة والي ومحافظ الغربية ، كما قام الوزراء بجولة تققدية في المركز .

التنمية المحلية منال عوض مركز العزيمة الغربية

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

الأهلي

موعد مباراة الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر

وليد أزارو

مهاجم الأهلي السابق ينضم لمنتخب المغرب

الاهلي

كأس عاصمة مصر .. موعد مباراة الأهلي وإنبي

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

