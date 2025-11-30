رئيس الوزراء يتابع عمليات تطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الاثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف محيي، مدير منطقة الأهرامات.

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ما تحظي به منطقة هضبة الأهرامات، والمناطق المحيطة بها من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير، وكذا الأعمال الخاصة برفع الكفاءة، بما يسهم في اتاحة المزيد من الخدمات المتطورة لمرتادي هذه المناطق الاثرية والتاريخية ويحسن من تجربة السائح الزائر لها.

أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي والخطوات المتخذة في إطار المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بموقع التراث العالمي بهضبة الأهرامات، وما يتضمنه من مقترحات للتوسع في إقامة العديد من الغرف الفندقية، هذا فضلا عن العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات زائري هذه المنطقة الواعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة اعتمادا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى التوقعات المتعلقة بزيادة حجم الغرف الفندقية سنوياً بمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة من اليوم وحتى عام 2040، وذلك بما يتواكب مع زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لزيارة هذه المقاصد الأثرية والتاريخية.

ونوه وزير الإسكان إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يستهدف نوعا من التوزان بين التراث والحداثة، وذلك من خلال مشروع متكامل ذي رؤية تنموية يتضمن العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية، التي تحقق تجربة متميزة وثرية للسائح، مضيفاً أن هذا المخطط يستهدف تطوير هذه المنطقة الواعدة التي تُعد أحد المناطق المتصلة بأحد مواقع التراث العالمي، سعياً لجعلها وجهة أيقونية متكاملة تحتفي بتفرد التراث المصري العريق، وتعبر في الوقت ذاته عن الوجه الحضاري المستقبلي الجاذب الذي تقدمه مصر لزوارها ومستثمريها، وتؤكد ريادة مصر في السياحة المستدامة والشاملة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يتضمن أعداد برامج سياحية متميزة للزائرين، تشمل تنفيذ العديد من الفعاليات والزيارات والأنشطة المختلفة والمتنوعة، تحسينا لتجربة السائحين، لافتا إلى أنه من المخطط اتاحة العديد من فرص وانماط الضيافة بمختلف مستوياتها، وذلك من كبري العلامات الفندقية العالمية.

وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات يتضمن أيضاً ما يتعلق باستراتيجية الحفاظ على الرؤية البصرية، هذا إلى جانب الحفاظ على التراث والاستفادة من الموقع في خلق هوية متفردة للمنطقة، واضافة العديد من المراكز الاستثمارية المتنوعة، والتي يمثل كل منها نواة للتنمية والاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة ما يتم تنفيذه من إجراءات ومتابعات ميدانية، تضمن استمرار أعمال الصيانة لمختلف أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات بوجه عام، والمحافظة على الوجه الحضاري للمواقع الاثرية والتاريخية المصرية والمناطق المحيطة بها.