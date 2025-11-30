قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع عمليات تطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الاثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف محيي، مدير منطقة الأهرامات.  

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ما تحظي به منطقة هضبة الأهرامات، والمناطق المحيطة بها من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير، وكذا الأعمال الخاصة برفع الكفاءة، بما يسهم في اتاحة المزيد من الخدمات المتطورة لمرتادي هذه المناطق الاثرية والتاريخية ويحسن من تجربة السائح الزائر لها.

أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي والخطوات المتخذة في إطار المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بموقع التراث العالمي بهضبة الأهرامات، وما يتضمنه من مقترحات للتوسع في إقامة العديد من الغرف الفندقية، هذا فضلا عن العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات زائري هذه المنطقة الواعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة اعتمادا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى التوقعات المتعلقة بزيادة حجم الغرف الفندقية سنوياً بمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة من اليوم وحتى عام 2040، وذلك بما يتواكب مع زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لزيارة هذه المقاصد الأثرية والتاريخية.

ونوه وزير الإسكان إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يستهدف نوعا من التوزان بين التراث والحداثة، وذلك من خلال مشروع متكامل ذي رؤية تنموية يتضمن العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية، التي تحقق تجربة متميزة وثرية للسائح، مضيفاً أن هذا المخطط يستهدف تطوير هذه المنطقة الواعدة التي تُعد أحد المناطق المتصلة بأحد مواقع التراث العالمي، سعياً لجعلها وجهة أيقونية متكاملة تحتفي بتفرد التراث المصري العريق، وتعبر في الوقت ذاته عن الوجه الحضاري المستقبلي الجاذب الذي تقدمه مصر لزوارها ومستثمريها، وتؤكد ريادة مصر في السياحة المستدامة والشاملة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يتضمن أعداد برامج سياحية متميزة للزائرين، تشمل تنفيذ العديد من الفعاليات والزيارات والأنشطة المختلفة والمتنوعة، تحسينا لتجربة السائحين، لافتا إلى أنه من المخطط اتاحة العديد من فرص وانماط الضيافة بمختلف مستوياتها، وذلك من كبري العلامات الفندقية العالمية.

وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات يتضمن أيضاً ما يتعلق باستراتيجية الحفاظ على الرؤية البصرية، هذا إلى جانب الحفاظ على التراث والاستفادة من الموقع في خلق هوية متفردة للمنطقة، واضافة العديد من المراكز الاستثمارية المتنوعة، والتي يمثل كل منها نواة للتنمية والاستثمار السياحي. 

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة ما يتم تنفيذه من إجراءات ومتابعات ميدانية، تضمن استمرار أعمال الصيانة لمختلف أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات بوجه عام، والمحافظة على الوجه الحضاري للمواقع الاثرية والتاريخية المصرية والمناطق المحيطة بها.

مجلس الوزراء مدبولي رئيس الوزراء السياحة الاهرامات

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

محافظ المنيا يتفقد المستشفى

محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى بنى مزار الجديد

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظ بورسعيد يشيد بتنفيذ الجامعة للمبادرة الرئاسية لرفع اللياقة البدنية لطلاب الجامعات

محافظ بورسعيد يستعرض آليات تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعدية شرق التفريعة

محافظ بورسعيد: تطوير الطريق المؤدي لمعدية شرق التفريعة وبورفؤاد

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

