السودان يشهد تصعيداً مفتوحاً مع تزايد النشاط العسكري في إقليم كردفان

أكد محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، على أن السودان يشهد تصعيداً مفتوحاً، خاصة مع تزايد النشاط العسكري في إقليم كردفان.

وأوضح إبراهيم ، أن الجيش السوداني استهدف في ولاية جنوب كردفان منطقة العباسية، حيث تتمركز قوات الحركة الشعبية– جناح عبد العزيز الحلو، الحليفة للدعم السريع، وقد أثار الهجوم حالة من الهلع بين المدنيين، لاسيما أن المنطقة لم تشهد قتالاً طوال السنوات الماضية، رغم معارضة الحلو لحكومة الرئيس السابق عمر البشير، إلا أن تحالفه الأخير مع الدعم السريع جعله هدفاً مباشراً للجيش.

السيطرة على الفرقة الثانية

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الهجمات تتواصل منذ أيام، بالتزامن مع تصعيد مماثل في ولاية غرب كردفان، وتحديداً في منطقة بابنوسة، حيث يحاول الدعم السريع السيطرة على الفرقة الثانية، التي تُعد آخر معاقل الجيش في المنطقة، إلا أن الجيش تمكن من صد الهجوم.

وفي ولاية شمال كردفان، وتحديداً غرب مدينة الأبيض، تدور عمليات كرّ وفرّ في مناطق بارا وأم أبو قعود وأبو سنون، التي تحولت إلى ساحات مواجهة خلال الأيام الماضية، ويرجّح أن الجيش اعتمد استراتيجية ميدانية جديدة مكّنته من تعزيز وجوده في الولاية.

ولفت إلى أنه يُعد إقليم كردفان ذا أهمية استراتيجية بالغة، كونه المعبر الأساسي نحو إقليم دارفور، أما في دارفور نفسها، فتتواصل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصاً في مدينة الفاشر، حيث يواجه المدنيون معاناة متفاقمة نتيجة استهداف الدعم السريع للأحياء السكنية.