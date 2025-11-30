قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
4 اقتراحات.. قرار عاجل من الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي| تفاصيل
عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا
توك شو

السودان يشهد تصعيداً مفتوحاً مع تزايد النشاط العسكري في إقليم كردفان

السودان
السودان

أكد محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، على أن السودان يشهد تصعيداً مفتوحاً، خاصة مع تزايد النشاط العسكري في إقليم كردفان.

وأوضح إبراهيم ، أن الجيش السوداني استهدف في ولاية جنوب كردفان منطقة العباسية، حيث تتمركز قوات الحركة الشعبية– جناح عبد العزيز الحلو، الحليفة للدعم السريع، وقد أثار الهجوم حالة من الهلع بين المدنيين، لاسيما أن المنطقة لم تشهد قتالاً طوال السنوات الماضية، رغم معارضة الحلو لحكومة الرئيس السابق عمر البشير، إلا أن تحالفه الأخير مع الدعم السريع جعله هدفاً مباشراً للجيش.

 السيطرة على الفرقة الثانية

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الهجمات تتواصل منذ أيام، بالتزامن مع تصعيد مماثل في ولاية غرب كردفان، وتحديداً في منطقة بابنوسة، حيث يحاول الدعم السريع السيطرة على الفرقة الثانية، التي تُعد آخر معاقل الجيش في المنطقة، إلا أن الجيش تمكن من صد الهجوم.

وفي ولاية شمال كردفان، وتحديداً غرب مدينة الأبيض، تدور عمليات كرّ وفرّ في مناطق بارا وأم أبو قعود وأبو سنون، التي تحولت إلى ساحات مواجهة خلال الأيام الماضية، ويرجّح أن الجيش اعتمد استراتيجية ميدانية جديدة مكّنته من تعزيز وجوده في الولاية.

ولفت إلى أنه يُعد إقليم كردفان ذا أهمية استراتيجية بالغة، كونه المعبر الأساسي نحو إقليم دارفور، أما في دارفور نفسها، فتتواصل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصاً في مدينة الفاشر، حيث يواجه المدنيون معاناة متفاقمة نتيجة استهداف الدعم السريع للأحياء السكنية.

السودان الجيش السوداني جناح عبد العزيز الحلو عمر البشير الدعم السريع ولاية غرب كردفان كردفان

