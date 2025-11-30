4 طلبات عاجلة من الأهلي للـ كاف بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم؛ بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

وتضمن الخطاب 4 اقتراحات عاجلة؛ للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.

وجاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات، وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي: