4 طلبات عاجلة من الأهلي للـ كاف بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم؛ بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.
وتضمن الخطاب 4 اقتراحات عاجلة؛ للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.
وجاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات، وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي:
- تطبيق كل إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.
- اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر؛ لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كل الفرق.
- إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدىالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
- التطبيق الحاسم للوائح «كاف» والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.