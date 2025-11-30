قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
عبد العزيز جمال

تواصل وزارة العمل جهودها في دعم تشغيل الشباب من خلال نشراتها القومية للتشغيل، حيث أعلنت عن توفر مئات فرص العمل في قطاع الأمن والحراسة بعدد من المناطق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك برواتب مجزية ومزايا متعددة تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية والسكن المجهز، بما يفتح الباب أمام الباحثين عن فرص عمل مستقرة وشروط مناسبة.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وظائف أمن متنوعة بمواقع استراتيجية

أوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى من فرص العمل تشمل عدد 100 فرد أمن للعمل في مواقع مختلفة مثل التجمع الثالث، والعاصمة الإدارية، ومحطات المترو تحت الإنشاء، ومدينة العاشر من رمضان، وهي مناطق تشهد توسعًا عمرانيًا ومشروعات قومية ضخمة.

وتشمل الشروط المطلوبة الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط مع إعادة حسب المهنة، وأن يتراوح السن بين 21 و60 عامًا.

وتبدأ الرواتب من 7000 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه بالإضافة إلى بدلات وحوافز، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن مجهز.

وللتواصل والاستفسار يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. نفين على الرقم: 01070708442 أو عبر واتساب: 01069526819.

وظائف أمن إداري بمناطق متعددة برواتب حتى 9000 جنيه

كما أعلنت الوزارة عن توفير 105 وظائف للأمن الإداري في مناطق روض الفرج، والتجمع، ورأس الحكمة، والعين السخنة، والعاصمة الإدارية، والشروق، وزايد بارك، وهي مواقع متنوعة توفر فرصًا للشباب في مناطق مختلفة.

وتشترط هذه الوظائف مؤهلًا دراسيًا لا يقل عن ابتدائية، وأن يتراوح السن بين 20 و45 عامًا.
وتتراوح الرواتب بين 7000 و9000 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن مجهز ومواصلات داخلية وحوافز وفرص للترقي.

وللتواصل والاستفسار يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. محمود باسل على الرقم: 01276460414.

فرص عمل للأمن والحراسة بـ448 وظيفة جديدة

وتشمل الدفعة الثالثة من الوظائف عدد 448 فرد أمن للعمل في مواقع مميزة برأس الحكمة ومدينة 6 أكتوبر، وهي مناطق تشهد استثمارات كبيرة ونشاطًا عمرانيًا متواصلًا.

وتقبل هذه الفرص جميع المؤهلات حتى محو الأمية، شرط أن يكون عمر المتقدم بين 21 و48 عامًا.

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور مع زيادته حسب الخبرة، إضافة إلى توفير التأمين الاجتماعي والصحي.

وللراغبين في التقديم يمكن التواصل بالمدير المسؤول أ. محمد عبر الأرقام: 01061728125 أو 01010901631.

وظائف أمن إداري بمدينة نصر برواتب تصل إلى 9500 جنيه

كما تشمل الوظائف المتاحة عدد 100 فرد أمن إداري للعمل بمدينة نصر في الموقع الكائن بـ 6 ش فتح الله علام – المنطقة الثامنة – أمام مدرسة الملك فهد، وهي منطقة مركزية توفر فرص عمل مناسبة للشباب.

تشترط الوظيفة مؤهلًا دراسيًا لا يقل عن ابتدائية، وأن يتراوح السن بين 19 و50 عامًا.
وتتراوح الرواتب بين 7000 و9500 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن مجهز ومواصلات داخلية وحوافز وترقيات.

وللتواصل يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. أحمد عبد العال على الرقم: 01015825405.

توسع فرص العمل ودعم التشغيل المستدام

تعكس هذه الإعلانات الجديدة توجه وزارة العمل نحو تعزيز فرص التشغيل للشباب وتوفير وظائف مستقرة برواتب مناسبة، في ظل توسع المشروعات القومية وزيادة الطلب على خدمات الأمن والحراسة.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تحديث النشرة القومية للتشغيل بشكل دوري لضمان وصول أكبر عدد من فرص العمل إلى الباحثين عنها في مختلف المحافظات.

فرص العمل وزارة العمل فرص العمل في قطاع الأمن وظائف أمن إداري فرص عمل للأمن والحراسة

