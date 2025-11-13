وزير العمل يبحث آليات اعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير الإيطالي بالقاهرة أوغسطين باليس، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا في مجالات العمل والتدريب وتنقل الأيدي العاملة.

وتناول اللقاء عددا من الملفات الحيوية حيث تم الإشادة بالتعاون الوثيق بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان" الدون بوسكو الايطالي" بمصر في مجالات التدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون النموذجي.
 وبحث الجانبان تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف بالقاهرة ليضطلع بدوره في تنسيق جهود التشغيل المشترك، وتيسير انتقال العمالة الماهرة بين البلدين وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، كما تم مناقشة الإجراءات والآليات الخاصة باعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا من خلال مركز القيادة بالقاهرة، بما يسهّل حركة العمالة ويعزز فرصهم في الاندماج بسوق العمل الإيطالي.

كما بحث إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في البرامج المهنية واللغوية، على غرار نموذج التعاون القائم مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، بما يعزز الثقة المتبادلة في مخرجات التدريب المصري، كذلك تبادل الرؤى حول ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، حيث تم التأكيد على جاهزية وزارة العمل لتوفير عمالة مدرَّبة تلبي احتياجات الشركات الإيطالية، وضمان استدامة تشغيلها بما يصون حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

كما أشاد البقاء بجهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودورها الريادي في توفير بدائل آمنة ومشروعة للهجرة من خلال برامج التدريب والتأهيل والتشغيل المنظم..*

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الإيطالي في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع العمل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التشغيل الآمن والمنظم...واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب متطورة وكوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق الإيطالي من العمالة الماهرة والمدرَّبة وفق أحدث المعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي الجديد عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل المصرية في مجالات التدريب وتنقل العمالة، ودعم برامج تبادل الخبرات والتأهيل الفني بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين...وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية للتعاون..

