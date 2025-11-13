قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

جانب من اللقاء في
جانب من اللقاء في
فرناس حفظي

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، وذلك يوم الخميس ١٣ نوفمبر.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكداً التطلع لاستمرار التعاون الوثيق والبناء مع مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية، بما يعزز الجهود المشتركة لخدمة أهداف ومصالح الوطن ولاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. 

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء محددات السياسة الخارجية المصرية والتي ترتكز على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرا الى جهود وزارة الخارجية فى الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر وضمان الأمن الإقليمي والترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات الى مصر. ونوه الى أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا الحرص على التعاون مع أعضاء المجلس، لاسيما مع الدور الهام الذى يضطلع به البرلمان المصرى في تعزيز العلاقات وأواصر التعاون مع مختلف الدول. 

وقدم الوزير عبد العاطي رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، متناولا تطورات القضية الفلسطينية وثوابت الموقف المصري الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضاً الجهود المصرية التي بذلت على مدار عامين لإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما أطلع وزير الخارجية السادة أعضاء مجلس الشيوخ على تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان، متناولا محددات الموقف المصري المتمثلة في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية وتمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بمسئولياتها والرفض الكامل لانتهاك سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

كما استعرض وزير الخارجية تطورات العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرا الى الزيارات الرئاسية والزيارات رفيعة المستوى ومشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في الزيارات الخارجية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات والتجارة.

وعلى صعيد أخر، تناول الوزير عبد العاطي دور وزارة الخارجية في رعاية شئون المصريين في الخارج، مستعرضاً الجهود الجارية لرقمنة وتطوير الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية للمصريين في الخارج والداخل، مستعرضا خطة الوزارة الشاملة لتطوير وتحديث مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وتطوير برنامج التصديقات الإلكترونى بالتعاون مع الجهات المختصة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة تشكيل المجلس لجنة العلاقات الخارجية السياسة الخارجية المصرية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ترشيحاتنا

غزة

مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير

السودان

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر السودانية خلال أسابيع

قوات الاحتلال

محمد فوزي: أمريكا لا تتبنى ضغوطا على إسرائيل لوقف الجرائم والغارات.. فيديو

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد