أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

إذا كنت من محبي الاعتماد على الوصفات المنزلية نقدم اليك الجبنة الموتزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة الموتزريلا مثل الجاهزة

ابدئي بتسخين كيلوجرام من اللبن الطازج حتى يصبح دافئًا، ثم أضيفي ربع كوب من الخل أو عصير الليمون مع التقليب برفق حتى يتخثر اللبن ويفصل الشرش عن الخثارة.



بعد مرور 10 دقائق، صفي الخثارة باستخدام مصفاة أو شاش نظيف لإزالة أكبر قدر من الشرش. سخني الخثارة في ماء ساخن أو المايكروويف لعدة ثوانٍ، ثم ابدئي بعجنها وتمديدها حتى تصبح مرنة ولامعة، مع إضافة نصف ملعقة صغيرة ملح أثناء العجن.



في النهاية، شكلي الجبنة على هيئة كرات أو أسطوانات وضعيها في ماء مثلج لتثبيت شكلها. بهذه الطريقة، ستحصلين على جبنة موتزاريلا طازجة وصحية تصلح للاستخدام في البيتزا والمعجنات، وتُحفظ في الثلاجة لمدة 3–5 أيام.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا بالخطوات

المكونات:

1 كيلو لبن كامل الدسم

1/4 كوب خل أبيض أو عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ماء مثلج

رينيت (اختياري، ربع ملعقة صغيرة مذابة في ملعقة ماء)

طريقة التحضير:

تسخين اللبن:

سخني اللبن على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا (35–40°م)، بدون غليان.

إضافة مادة التخثير:

أضيفي الخل أو عصير الليمون تدريجيًا مع التقليب برفق.

لو استخدمتِ رينيت، أضيفيها الآن بعد إذابتها في الماء.

التخثر وفصل الشرش:

اتركي اللبن 10 دقائق ليكتل.

صفي الخثارة باستخدام مصفاة أو شاش لإزالة الشرش الزائد.

تسخين وعجن الخثارة:

سخني الخثارة في ماء ساخن لمدة 30–60 ثانية.

اعجنيها وامدديها عدة مرات حتى تصبح مرنة ولامعة.

إضافة الملح والتشكيل:

أثناء العجن، أضيفي الملح حسب الرغبة.

شكلي الجبنة إلى كرات أو أسطوانات، ثم ضعيها في ماء مثلج لتثبيت الشكل.

طريقة التخزين

الناتج يشبه جبنة الموتزاريلا الجاهزة ويمكن استخدامها في البيتزا، المعجنات، أو الأكل الطازج.

تحفظ في الثلاجة لمدة 3–5 أيام.