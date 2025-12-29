قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
أخبار العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب بيرو ويتسبب في إصابة 25 شخصا

أ ش أ

أعلنت السلطات المحلية في بيرو أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد، وأسفر عن إصابة 25 شخصا على الأقل بمنطقة أنكاش شمال العاصمة /ليما/.


وقال المسئولون - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ - إن الزلزال وقع في تمام الساعة 9:51 مساء (2:51 صباحا بتوقيت جرينتش) قبالة سواحل مدينة /تشيمبوت/ الساحلية. 


من جانبها، أكدت وزارة الصحة في بيرو أن "25 شخصا أُصيبوا، 12 منهم يتلقون العلاج في المستشفى، بينما غادر 13 آخرون المستشفى".


وفي /تشيمبوت/، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة شمال العاصمة، تضرر المستشفى الرئيسي، بالإضافة إلى مدارس وعدد من المنازل، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية في البلاد.


وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مباني متصدعة وأشياء متناثرة على أرضيات المتاجر الكبرى.


يذكر أن بيرو، التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو أكثر مناطق العالم نشاطا زلزاليا ويمتد من الساحل الغربي للأمريكتين إلى شرق آسيا. 


وفي عام 1970، عانت البلاد من أحد أشد الزلازل فتكا في المئة عام الماضية، حيث بلغ عدد الضحايا 67 ألف قتيل في منطقة /أنكاش/.

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

