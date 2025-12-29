دار الإفتاء: 959 ألف فتوى وجهود مكثفة في 2025

شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا لدار الإفتاء المصرية، عكس حجم الجهد المبذول في تلبية احتياجات المجتمع الإفتائية والتفاعل مع قضاياه المتنوعة، وقد واصلت الدار دورها المرجعي في تقديم الفتوى الرشيدة، معتمدة على منظومة مؤسسية متكاملة تعمل على ضبط الخطاب الإفتائي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الدينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الفكري والاجتماعي من خلال رسالتها عبر قنواتها المتنوعة، التي شملت الخدمات الهاتفية والإلكترونية والشفوية، إلى جانب الفتاوى البحثية والمكتوبة والجماهيرية.



وحول عدد الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2025 بلغ 959459 فتوى، توزعت بين فتوى شفوية أو عبر الخدمات الهاتفية والإنترنت وفروع الدار، إضافة إلى فتاوى وردت من خلال الخدمات البحثية والمكتوبة والجماهيرية.



وتلقَّت إدارة الفتوى الشفوية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى 20 ديسمبر الجاري، 116119 فتوى، جرى التعامل معها وَفْقَ الضوابط العلمية والمعتمدات الفقهية، مع تشكيل لجان داخلية متخصصة للنظر في القضايا الدقيقة، مثل مسائل الطلاق والرضاع قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للأحوال الشخصية، ومشكلات الميراث والمعاملات قبل عرضها على لجنة فض المنازعات إضافة إلى الفتاوى التي جرى تحويلها إلى الإدارات واللجان المختصة، مثل لجنة فض المنازعات، واللجنة العليا للأحوال الشخصية، ووحدة "حوار"، ووحدة الإرشاد الأسري، والفتاوى المكتوبة، وقضايا المحاكم.



وبشأن فتاوى الإنترنت والهاتف سجلت خدمات فتاوى الإنترنت خلال العام 383,494 فتوى، في حين استقبلت الدار 315048 فتوى هاتفية مباشرة، وبلغ عدد الفتاوى الهاتفية المسجلة 130,810 فتوى، إلى جانب 30942 فتوى استقبلتها فروع دار الإفتاء المختلفة في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وطنطا وأسيوط.



وفيما يخص الفتاوى البحثية والمكتوبة والجماهيرية، بلغ إجماليها 13,988 فتوى، تصدرتها فتاوى الأحوال الشخصية، تلتها فض النزاع، ثم الإرشاد الزواجي، إلى جانب مجالات أخرى متنوعة.



وقدمت وحدة «حوار» التابعة للدار استشارات وتحليلات معمقة لمواجهة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة من خلال الاستناد إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة، إذ تعمل على رصد الظواهر والمفاهيم الدينية الخاطئة وتحليلها، وتقديم حلول عملية لمعالجتها، إلى جانب الإسهام في تعزيز الوعي الديني الصحيح، لا سيما فيما يتصل بالشبهات والقضايا الفكرية المثيرة للتساؤلات.



كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تعاملت " حوار" معها خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى ديسمبر 2025 بلغ (2433) حالة، تنوعت ما بين قضايا فكرية ودينية واجتماعية ونفسية، وتوضح الإحصاءات أن المشكلات الاجتماعية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الحالات، بعدد (1088) حالة بنسبة 44.7%، في حين سجلت الوحدة (27) حالة عنف منزلي بنسبة 1.1%، و(12) حالة تحرش بنسبة 0.5%، و(35) حالة مرتبطة بالمخدرات بنسبة 1.4%.



وكشفت البيانات أن قضايا الإلحاد والعقيدة التي تعاملت معها وحدة حوار خلال عام 2025، (315) حالة بنسبة 12.9 %، تلتها شبهات حول الشريعة بعدد (275) حالة بنسبة 11,3 %، إلى جانب (15) حالة مراجعات فكرية بنسبة 0.6%، كما كشفت الإحصاءات عن تعامل وحدة حوار مع (331) حالة مشكلات نفسية بنسبة 13.6%، و(183) حالة وسواس قهري بنسبة 7.5%، فضلًا عن (20) حالة تميل إلى الانتحار بنسبة 0.8%.



كما شملت التقارير استقبال 11 حالة لديها شبهات تتعلق بالقرآن الكريم بنسبة 0.5%، و(3) حالات تتعلق بشبهات حول السنة النبوية بنسبة 0.1%، و(45) حالة في مجال حوار الأديان بنسبة 1.8%، و(18) حالة شبهات متنوعة بنسبة 0.7%.



كما تعاملت وحدة «حوار» مع (30) حالة متعلقة بتساؤلات عن الحجاب بنسبة 1.2%، وحالتين في قضايا المرأة بنسبة 0.1%، و(12) حالة ترتبط بالاضطراب الجنسي بنسبة 0.5%، و(11) حالة من المسلمين الجدد في الغرب 0.5%.



كما عقد أعضاء وحدة "حوار" جلسات حوارية مفتوحة مع شباب الجامعات ضمن مبادرة "الهويّة الدينية وقضايا الشباب"، في جامعة الإسكندرية تحت عنوان"الإلحاد العاطفي" ، وجامعة طنطا تحت عنوان "الأسئلة الوجودية الكبرى" ومكتبة مطروح العامة بمحافظة مرسي مطروح تحت عنوان "رحلة إلى اليقين".



وبشأن جهود مركز التدريب نفذ المركز خلال العام دورات تدريبية متخصصة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للباحثين الشرعيين، بإجمالي (1812) ساعة تدريبية، شارك فيها (141) متدربًا، وتضمنت (1073) محاضرة علمية، استهدفت تعميق الفهم الفقهي والمنهجي، ورفع كفاءة الباحثين في مجالات الإفتاء المعاصر، وصقل أدواتهم العلمية والبحثية ، منها برامج مجتمعية موجهة للجمهور لتعزيز الوعي الأسري والشبابي



حيث نظم مركز التدريب في هذا الإطار عددًا من الدورات الموجهة للجمهور تناولت قضايا الأسرة والشباب، وانعقدت بمقر المركز وبعدد من المحافظات حضرها (937) متدربًا، بواقع (54) محاضرة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الاستقرار الأسري والفكري.



كما واصل مركز التدريب جهوده في تدريب الوافدين من مختلف دول العالم من خلال برامج قصيرة المدى تناولت قضايا ومناهج ومهارات الإفتاء، بإجمالي (107) ساعات تدريبية، شارك فيها (161) متدربًا، بواقع (71) محاضرة علمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل داخل الإدارات الشرعية المختلفة بدار الإفتاء، بما يربط الجانب النظري بالتطبيق المؤسسي.



وقدّم مركز التدريب برامج تدريبية طويلة المدى للوافدين، اعتمدت على الدمج بين الدراسة العلمية والتدريب العملي داخل إدارات الفتوى المختلفة، بإجمالي (607) ساعات تدريبية، شارك فيها (72) متدربًا، وشملت (311) محاضرة علمية، بما يسهم في إعداد كوادر إفتائية قادرة على ممارسة العمل الإفتائي وفق منهج علمي راسخ.



واضطلاعًا بدورها العلمي، واصلت دار الإفتاء المصرية خلال عام 2025م حضورها الأكاديمي عبر مشاركة علمائها في تقديم عشرات المحاضرات العامة والمتخصصة وورش العمل بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد العلمية، وذلك بهدف نشر الوعي الديني المنضبط وتعزيز الخطاب الوسطي.



وبخصوص إدارة التوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية خلال عام 2025 امتى بتحقيق نشاط ملحوظ في معالجة العديد من قضايا النزاعات الأسرية والمجتمعية، حيث استقبلت الإدارة 2553 حالة نزاع خلال العام 2025، وذلك اضطلاعًا بدورها في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر ثقافة الصلح والسلم الاجتماعي.



وأظهرت البيانات السنوية تنوع القضايا المعروضة على الإدارة، حيث تصدرت قضايا النزاع على الميراث المشهد بعدد 1268 حالة، تلتها قضايا النزاع على المعاملات المالية بواقع 642 حالة، ثم قضايا النزاعات على العقارات بين الأفراد بعدد 159 حالة، والحقوق المالية بين الزوجين بواقع 178 حالة، إلى جانب 306 حالات نزاع على الدية، بما يعكس اتساع نطاق عمل الإدارة وتدخلها في مختلف القضايا ذات الطابع الأسري والمجتمعي.



وشهدت الإدارة نشاطًا مكثفًا على مدار العام، حيث سجلت بعض الشهور معدلات مرتفعة في عدد القضايا، من بينها شهر أغسطس (277 حالة)، وأكتوبر (276 حالة)، وسبتمبر (254 حالة)، ويوليو (263 حالة)، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في دور الإدارة وقدرتها على التعامل مع النزاعات المختلفة.