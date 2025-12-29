رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات؛ نتيجة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وزيادة سرعة الرياح، تزامنا مع نوة "عيد الميلاد".



وأصدرت الهيئة، عددا من التعليمات لجميع الإدارات بالميناء؛ بهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات وسلامة المسطح المائي للميناء في ظل التقلبات الجوية وظروف الطقس، مؤكدة رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمواجهة أي ظروف طارئة ومتابعة الحالة الجوية بصفة دورية وإذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكي داخل الميناء.



ونبهت الهيئة على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الانتظار الخارجي بالتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة بين السفن خشية اصطدامها ببعضها، موجهة إدارات الميناء بإخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف ورفع درجة الاستعداد لأطقم الإنقاذ والغطس والقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق.



وشددت الهيئة على التأكد صلاحية شبكات صرف الأمطار بالطرق وأسطح المباني بالميناء وتجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين وأطقم الطوارئ لضمان توجههم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك.



يذكر أن نوة "عيد الميلاد" تستمر لمدة يومين تصاحبها دائما الأمطار.