العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

خرج رجل الأعمال شادي ريان عن صمته بعد تداول فيديو له على فيسبوك فسره البعض بأنه تلميح لانفصاله عن زوجته سيدة الاعمال دينا طلعت ليكشف حقيقة الامر

وكتب شادي ريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بيان توضيحي.. فيه فيديو اتداول مؤخرًا على بعض منصات التواصل واتاخد خارج سياقه، وطلع عليه اجتهادات وتفسيرات غير دقيقة، وحابب أوضح الآتي بكل احترام: أولًا: بحب أأكد احترامي الكامل لعيلتي، وخصوصًا أم أولادي، واللي هتفضل دايمًا محل احترام وتقدير.. علاقتنا كان وما زال أساسها الود والاحترام، وأي كلام أو ربط غير كده هو تدخل غير مقبول في حياتي الخاصة.

