وزير الدفاع لـ الرئيس السيسي: القوات المسلحة ستظل دائما درعا قويا يحمى الوطن ويصون مقدساته

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2026.

وجاء في نص البرقية: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعله عام خير وبركة على مصر وشعبها الكريم".

وأضاف: “وإذ تستقبل مصر عاماً جديداً فإنها تمضى بثبات وعزم فى طريقها نحو ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، تحت قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة وإرادتكم الصلبة التى صانت الوطن وحفظت مقدراته، وأعلت راية السلام والإستقرار والتنمية رغم جسامة التحديات".

وبهذه المناسبة فإننى ورجال القوات المسلحة نعاهد سيادتكم على مواصلة العمل بكل الصدق والإخلاص للوفاء بالمهام والمسئوليات التى نحمل أماناتها لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً يحمى الوطن ويصون مقدساته وإنجازاته وحصناً منيعاً لأمن وإستقرار الشعب المصري العظيم .

وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم .,

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .