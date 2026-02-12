قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير ثقافة دارفور: الوضع في الفاشر كارثي والمواطنون رهائن بيد الميليشيا

الفاشر
الفاشر
هاني حسين

قال البروفيسور أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن الأوضاع في السودان تجاوزت مرحلة الخطر إلى مستوى «أكثر من كارثي»، مؤكدًا أن ما أعلنه مفوض الشؤون الإنسانية يعكس حقيقة ما يجري في مدينة الفاشر وسائر المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

وأضاف شنب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة كان يستوجب تحركًا دوليًا ضاغطًا في وقت مبكر، سواء قبل وقوع هذه الأحداث أو بعد بدايتها، من أجل كبح هذه الممارسات ومحاسبة الجهات التي تمول وتدعم تلك الميليشيات، معتبرًا أن التقاعس الدولي أسهم في تفاقم المشهد الإنساني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام بدارفور، أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة دقيقة وتعكس الواقع، مشيرًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تحتجز المواطنين في الفاشر، وأن الوضع لا يمكن وصفه إلا باعتقال جماعي.

وأكد أن السكان هناك لا يتمتعون بحرية الحركة، ولا يُسمح لهم بمغادرة المدينة، كما يعانون من نقص الدواء والعلاج والاحتياجات الأساسية، موضحًا أن المدنيين باتوا رهائن فعليًا ويُستخدمون كدروع بشرية، في ظل أوضاع إنسانية وصفها بأنها في غاية السوء.

الفاشر السودان اخبار التوك شو الخرطوم دارفور

