تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تربح 23 مليار جنيه عند الإغلاق
سفير السودان بالقاهرة يؤكد حرص بلاده على تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات

أكد الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص السودان على تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما في اطار الدبلوماسية الصحية بين البلدين.

جاء ذلك خلال تكريم السفير عدوي وفد القافلة الطبية المصرية الذي توجّه إلى مدينة بورتسودان وأجرى عدداً من العمليات الطبية النوعية، وذلك تقديراً لجهودهم الإنسانية والمهنية ودعماً لمسيرة التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

و أعرب السفير عدوي عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، وبالأخص لوزارة الصحة والسكان، على توجيهاتها التي أسهمت في تسهيل وتذليل كافة العقبات المتعلقة باستئناف الأطباء المتدربين ببرنامج البورد المصري (الزمالة) من مختلف التخصصات، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن ما قدّمه الوفد الطبي المصري يُعد نموذجاً مشرّفاً للتكامل العربي والتعاون الصحي البنّاء.

من جانبهم، أكد ممثلو الجانب المصري استمرار دعمهم للقطاع الصحي وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية وتخفيف المعاناة عن المرضى، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين.

يذكر أن القافلة ضمت عدداً من التخصصات الدقيقة شملت: جراحة المسالك البولية، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة التجميل، الجراحة العامة، والتخدير، حيث قدّم الوفد مقابلات ومعاينات ودراسات وعمليات جراحية نوعية لعدد كبير من الحالات المستعصية، في تجسيد عملي لعمق العلاقات الأخوية والتكامل الطبي بين البلدين.

مصر جامعة الدول العربية وزارة الصحة والسكان

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

مجلس الوزراء

بحضور الوزراء الجُدد: مدبولي يُكرم الوزراء السابقين ويؤكد: نستكمل ما بناه السابقون

جامعة عين شمس

psf تصنيف "براند فاينانس".. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم

الاعلى لشؤون خدمه المجتمع

المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري بجامعة طنطا

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

