سفير السودان بالقاهرة يؤكد حرص بلاده على تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات

أكد الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص السودان على تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما في اطار الدبلوماسية الصحية بين البلدين.

جاء ذلك خلال تكريم السفير عدوي وفد القافلة الطبية المصرية الذي توجّه إلى مدينة بورتسودان وأجرى عدداً من العمليات الطبية النوعية، وذلك تقديراً لجهودهم الإنسانية والمهنية ودعماً لمسيرة التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

و أعرب السفير عدوي عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، وبالأخص لوزارة الصحة والسكان، على توجيهاتها التي أسهمت في تسهيل وتذليل كافة العقبات المتعلقة باستئناف الأطباء المتدربين ببرنامج البورد المصري (الزمالة) من مختلف التخصصات، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن ما قدّمه الوفد الطبي المصري يُعد نموذجاً مشرّفاً للتكامل العربي والتعاون الصحي البنّاء.

من جانبهم، أكد ممثلو الجانب المصري استمرار دعمهم للقطاع الصحي وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية وتخفيف المعاناة عن المرضى، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين.

يذكر أن القافلة ضمت عدداً من التخصصات الدقيقة شملت: جراحة المسالك البولية، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة التجميل، الجراحة العامة، والتخدير، حيث قدّم الوفد مقابلات ومعاينات ودراسات وعمليات جراحية نوعية لعدد كبير من الحالات المستعصية، في تجسيد عملي لعمق العلاقات الأخوية والتكامل الطبي بين البلدين.