ضياء رشوان: مؤتمر سنوي للإعلام في 3 ديسمبر.. وجلسات مستمرة لوضع رؤية تطوير حقيقية

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن هناك العديد من الملامح والرؤى التي باتت ضرورية لإعادة صياغة المشهد الإعلامي في مصر، مشيرًا إلى أن جهات متعددة شاركت بالفعل في جهود التفكير ووضع تصورات لتطوير دور وزارة الدولة للإعلام خلال المرحلة المقبلة.



مؤتمر سنوي للإعلام

وأوضح رشوان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر سنوي للإعلام يوم 3 ديسمبر من كل عام، لمناقشة أوضاع الإعلام المصري وتقييم ما تم إنجازه، إلى جانب طرح التحديات القائمة ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر احترافية وتأثيرًا.

جلسات نقاش مستمرة

وشدد وزير الدولة للإعلام على أن تطوير القطاع يتطلب عملاً حقيقيًا وجهدًا جماعيًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات نقاش مستمرة تجمع مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تعزز من دور الإعلام في دعم الدولة والتعبير عن قضايا المجتمع بمهنية ومسؤولية.