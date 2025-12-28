كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

في أواخر كل عام نودعه ونستقبل فيه عامًا جديدًا ننظر بتأمل في أحداث العام الذي مضى، نتعلم من تجاربنا، نقوى من أحزاننا، نفرح بنجاحاتنا وبخطواتنا البسيطة التي أخذناها نحو الأهداف .... كل عام جديد بمثابة صفحة جديدة للبدء من جديد ولإصلاح ما تم إفساده ولتعمير ما تم هدمه .... لا شيء أجمل من فرص البدايات الجديدة التي تلهمنا صحوة التغير للأفضل على كل الأصعدة.

فقد الأمل في الإصلاح والتغيير الإيجابي نحو الأفضل يعتبر يأسًا .... أما الإصرار على التطوير والتغيير للأفضل دائمًا ومقاومة السلبيات المحبطة هو منتهى القوة والنجاح .... القوة ليست في التغلب وإنما في محاولة المقاومة، والنجاح ليس فقط في النتائج وإنما في أخذ الخطوات وقرار البدء.

في كل عام، نجد أنفسنا أمام فرصة جديدة لكتابة فصل جديد من حياتنا، فرصة لتصحيح المسار وتجاوز العقبات التي واجهتنا في الماضي .... إنها دعوة لنتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، ولنجعل من كل يوم بداية جديدة لتحقيق أحلامنا وأهدافنا، ومن كل نهاية حزينة بداية سعيدة.

بالإصرار على المقاومة والعزيمة، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص نمو وتطور .... علينا أن نتعلم من أخطائنا، وأن نستفيد من تجاربنا، وأن نبقى متمسكين بأحلامنا رغم كل الصعاب .... في النهاية، النجاح ليس فقط في الوصول إلى الهدف، بل في الرحلة التي نقوم بها للوصول إليه .... علينا ألا نفقد الأمل وأن نتحلى بالصبر لنكون رمزًا للصمود .... الفشل الحقيقي هو اليأس والإستسلام لا في عدم تحقيق نتائج.

كل عام جديد هو فرصة جديدة، صفحة بيضاء تنتظر أن تُكتب بحروف من أمل وتحدٍ وإصرار .... كونوا مفعمين بالأمل وودعوا هذا العام الذي تبقى منه أيام، واستقبلوا العام الجديد بفرح كبير.