وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات، يرافقه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من الابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحرص الأزهر على انتظام أعمالها وفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وأكد وكيل الأزهر أن اختبارات المرحلة الثالثة تمثل المحطة النهائية في مسار الابتعاث، وأن الأزهر الشريف يحرص على اختيار المتقدمين الأكفأ علميًّا ودعويًّا وسلوكيًّا، مشددًا على أن هذه الاختبارات تعكس التزام الأزهر بمعايير النزاهة والعدالة، وتضمن تمثيلًا مشرِّفًا له في مختلف دول العالم.

وأضاف وكيل الأزهر أن الابتعاث العام يُعَدُّ أحد أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته العالمية، ونقل منهجه الوسطي القائم على الحكمة والحوار واحترام التنوع الثقافي، مؤكدًا أن المبعوث الأزهري ليس مجرد حاملٍ للعلم، بل هو سفير لقيم الأزهر وأخلاقه، ونموذج يُجسِّد صحيح الدين وحُسن الانتماء للوطن، داعيًا المتقدمين إلى استشعار عِظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا على قدر الثقة التي يوليها لهم الأزهر الشريف.

وتستمر اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ إذ يُشرِف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافُؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.