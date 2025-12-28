قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
ديني

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث
وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث
أحمد سعيد

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات، يرافقه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من الابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحرص الأزهر على انتظام أعمالها وفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وأكد وكيل الأزهر أن اختبارات المرحلة الثالثة تمثل المحطة النهائية في مسار الابتعاث، وأن الأزهر الشريف يحرص على اختيار المتقدمين الأكفأ علميًّا ودعويًّا وسلوكيًّا، مشددًا على أن هذه الاختبارات تعكس التزام الأزهر بمعايير النزاهة والعدالة، وتضمن تمثيلًا مشرِّفًا له في مختلف دول العالم.

وأضاف وكيل الأزهر أن الابتعاث العام يُعَدُّ أحد أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته العالمية، ونقل منهجه الوسطي القائم على الحكمة والحوار واحترام التنوع الثقافي، مؤكدًا أن المبعوث الأزهري ليس مجرد حاملٍ للعلم، بل هو سفير لقيم الأزهر وأخلاقه، ونموذج يُجسِّد صحيح الدين وحُسن الانتماء للوطن، داعيًا المتقدمين إلى استشعار عِظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا على قدر الثقة التي يوليها لهم الأزهر الشريف.

وتستمر اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ إذ يُشرِف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافُؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

