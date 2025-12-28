قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم باحثي تتارستان ويوصيهم بنشر الوسطية والاعتدال الفكري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمد صبري عبد الرحيم

كرَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الباحثين من جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية الذين أنهوا دورتهم التدريبية التي تم تنظيمها بناء على برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الروسية في مقر فندق الجامعة بمدينة نصر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

وقدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى باحثي تتارستان بمناسبة انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بهم التي استمرت أسبوعين، وحاضر خلالها نخبة متميزة من كبار العلماء في جامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية.

وأوصى رئيس الجامعة الباحثين من تتارستان بنشر التسامح والوسطية والاعتدال في بلادهم، لافتًا إلى أن مناهج الأزهر الشريف تربي الطلاب على تلك القيم النبيلة.

وحث رئيس الجامعة الباحثين على البعد عن الأفكار المتطرفة مؤكدًا على أن الإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن المولى -عز وجل- خاطب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وقال له: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الرؤية العالمية لجامعة الأزهر عن طريق دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بهدف دعم ورفع مهارات البحث العلمي لدى الباحثين من تتارستان، وضمان السلامة المنهجية للبحث العلمي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات علماء الأزهر الشريف العالمية في جميع المجالات العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بسيوني، عضو مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة منسق التعاون الدولي بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الروسية.

رئيس جامعة الأزهر التسامح والوسطية رسالة الأزهر الأزهر أحمد الطيب

