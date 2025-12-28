رئيس جامعة الأزهر يكرم باحثي تتارستان ويوصيهم بنشر الوسطية والاعتدال الفكري

كرَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الباحثين من جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية الذين أنهوا دورتهم التدريبية التي تم تنظيمها بناء على برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الروسية في مقر فندق الجامعة بمدينة نصر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

وقدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى باحثي تتارستان بمناسبة انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بهم التي استمرت أسبوعين، وحاضر خلالها نخبة متميزة من كبار العلماء في جامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية.

وأوصى رئيس الجامعة الباحثين من تتارستان بنشر التسامح والوسطية والاعتدال في بلادهم، لافتًا إلى أن مناهج الأزهر الشريف تربي الطلاب على تلك القيم النبيلة.

وحث رئيس الجامعة الباحثين على البعد عن الأفكار المتطرفة مؤكدًا على أن الإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن المولى -عز وجل- خاطب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وقال له: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الرؤية العالمية لجامعة الأزهر عن طريق دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بهدف دعم ورفع مهارات البحث العلمي لدى الباحثين من تتارستان، وضمان السلامة المنهجية للبحث العلمي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات علماء الأزهر الشريف العالمية في جميع المجالات العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بسيوني، عضو مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة منسق التعاون الدولي بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الروسية.