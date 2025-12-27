قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبورة كثيفة وأمطار تمتد إلى القاهرة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس غدا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مُسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
مجلس الشورى اليمني يطالب بانسحاب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
ديني

وزير الأوقاف يلتقي باحثي أكاديمية بولغار بتتارستان الروسية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

وزير الأوقاف مع وفد من باحثي أكاديمية بولغار
وزير الأوقاف مع وفد من باحثي أكاديمية بولغار
شيماء جمال

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وفدًا من باحثي أكاديمية بولغار الإسلامية بجمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات الإسلامية الدولية.

حضر اللقاء كلٌّ من: الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد عبد الحكيم جعفر - رئيس الوفد، والدكتور عمرو بسيوني - منسق التعاون الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال كلمته، رحّب وزير الأوقاف بالوفد الزائر، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم وتيسير مهمتهم البحثية خلال زيارتهم لمصر.


كما استمع الوزير إلى مداخلات من أعضاء الوفد الذين عبروا عن تقديرهم وسعادتهم بهذه الزيارة، وعرضوا طرفًا من مشاريعهم البحثية على الوزير الذي ثمن هذه المشاريع ووصفها بالجدة والتميز.

وعقب اللقاء، اصطحب الأمين العام للمجلس الوفد في زيارة إلى مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-؛ حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عصام - إمام وخطيب المسجد، والشيخ أحمد عبد الهادي - أحد أئمة المسجد، مقدمين لهم شرحًا موجزًا عن المسجد وتاريخه.

وأشار إلى أن المسجد يقع على مساحة 11,792 م²، وقد شهد عدة توسعات، كان آخرها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
كما تحدّث عن سيرة السيدة زينب -رضي الله عنها-، حفيدة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، التي دخلت مصر في شعبان عام 62هـ، وتُعد من الرموز الإسلامية الكبرى التي يكن لها المصريون حبًا خاصًا، وقد أُطلق عليها ألقاب عديدة منها: رئيسة الديوان، عقيلة بني هاشم، المشيرة، أم العواجز، أم المساكين.


ثم شهد الوفد مجلس الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقدم الأمين العام لأفراد الوفد مجموعة كتب من أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هدية لهم من وزير الأوقاف.

وفي الختام توجّه الوفد لزيارة المقام الشريف للسيدة زينب رضي الله عنها.

