التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
ديني

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة
شيماء جمال

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة، تقدَّم بها الباحث سعيد محمود حمد عبد الحميد أبو الهوايل - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى الكلية كلٌّ من: الأستاذ الدكتور جلال إسماعيل عجوة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عواد سالم - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصباح منصور - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى جانب عدد من أساتذة الكلية، الذين رحبوا بالوزير، مثمِّنين مشاركته العلمية ودعمه المستمر للبحث الأكاديمي وخدمة علوم السنة النبوية.

كما حضر المناقشة الأستاذ الدكتور علاء جانب - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد زايد مبروك - أستاذ الحديث الشريف وعلومه، رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية التربية بنين، جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى جانب عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالدراسات الحديثية.

وجاءت الرسالة بعنوان:

«مُحدِّثو مصر عبر القرون ومروياتهم (مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى 229هـ، من كتب السنة المسندة: جمع أحاديثه ودراستها، وبيان العلل الموجودة فيها، من حديث رقم (432) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: “نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية”، إلى حديث رقم (642) عن أوس بن أوس الثقفي – رضي الله عنه – قال: “دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبته في مسجد المدينة”، من كتب السنة المسندة، حسب ما ورد في المذكرة المجموعة المرفقة)».

وقد تكوَّنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر (مشرفًا أصليًا)، والدكتور شادي رشدي مدين عرفات - مدرس الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، (مشرفًا مشاركًا). والأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي - أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، (مناقشًا داخليًا)، والأستاذ الدكتور محمود رشاد خليفة - أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، رئيس قسم الحديث الشريف بكلية الدراسات الإسلامية سابقًا، (مناقشًا خارجيًا).

وخلال المناقشة، أوضح الوزير أن الأحكام على الأحاديث النبوية هي أحكام اجتهادية، يُبنى فيها الترجيح على غلبة الظن بعد البحث والاستقصاء، وبذل الجهد العلمي في دراسة الأسانيد وأحوال الرواة، ممثلا بالراوي عبد الله بن لهيعة، الذي اختلف المحدثون في الحكم عليه بين موثِّق ومضعِّف، موضحًا أن هذا الخلاف امتد إلى العلماء المعاصرين؛ حيث ضعَّفه الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، بينما وثَّقه الشيخ أحمد شاكر، وهو ما يؤكد أن باب الاجتهاد في هذا الباب قائم على المنهج العلمي الرصين، لا على القطع والجزم المطلق.

وفي ختام المناقشة، أكدت لجنة الحكم القيمة العلمية المتميزة للرسالة، وأهمية إحياء التراث الحديثي المصري دراسةً وتحقيقًا ونقدًا، بما يعزز المنهج الأزهري الرصين، وقررت منح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري الحديث كلية أصول الدين رسالة ماجستير سعيد محمود حمد

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

الاحتلال

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

نتنياهو

القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

نتنياهو

خبير: نتنياهو يوظّف الملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية بشأن غزة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

