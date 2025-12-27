وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة، تقدَّم بها الباحث سعيد محمود حمد عبد الحميد أبو الهوايل - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى الكلية كلٌّ من: الأستاذ الدكتور جلال إسماعيل عجوة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عواد سالم - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصباح منصور - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى جانب عدد من أساتذة الكلية، الذين رحبوا بالوزير، مثمِّنين مشاركته العلمية ودعمه المستمر للبحث الأكاديمي وخدمة علوم السنة النبوية.

كما حضر المناقشة الأستاذ الدكتور علاء جانب - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد زايد مبروك - أستاذ الحديث الشريف وعلومه، رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية التربية بنين، جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى جانب عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالدراسات الحديثية.

وجاءت الرسالة بعنوان:

«مُحدِّثو مصر عبر القرون ومروياتهم (مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى 229هـ، من كتب السنة المسندة: جمع أحاديثه ودراستها، وبيان العلل الموجودة فيها، من حديث رقم (432) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: “نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية”، إلى حديث رقم (642) عن أوس بن أوس الثقفي – رضي الله عنه – قال: “دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبته في مسجد المدينة”، من كتب السنة المسندة، حسب ما ورد في المذكرة المجموعة المرفقة)».

وقد تكوَّنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر (مشرفًا أصليًا)، والدكتور شادي رشدي مدين عرفات - مدرس الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، (مشرفًا مشاركًا). والأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي - أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، (مناقشًا داخليًا)، والأستاذ الدكتور محمود رشاد خليفة - أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، رئيس قسم الحديث الشريف بكلية الدراسات الإسلامية سابقًا، (مناقشًا خارجيًا).

وخلال المناقشة، أوضح الوزير أن الأحكام على الأحاديث النبوية هي أحكام اجتهادية، يُبنى فيها الترجيح على غلبة الظن بعد البحث والاستقصاء، وبذل الجهد العلمي في دراسة الأسانيد وأحوال الرواة، ممثلا بالراوي عبد الله بن لهيعة، الذي اختلف المحدثون في الحكم عليه بين موثِّق ومضعِّف، موضحًا أن هذا الخلاف امتد إلى العلماء المعاصرين؛ حيث ضعَّفه الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، بينما وثَّقه الشيخ أحمد شاكر، وهو ما يؤكد أن باب الاجتهاد في هذا الباب قائم على المنهج العلمي الرصين، لا على القطع والجزم المطلق.

وفي ختام المناقشة، أكدت لجنة الحكم القيمة العلمية المتميزة للرسالة، وأهمية إحياء التراث الحديثي المصري دراسةً وتحقيقًا ونقدًا، بما يعزز المنهج الأزهري الرصين، وقررت منح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.