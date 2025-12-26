قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد

وزير الأوقاف يستضيف نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة
وزير الأوقاف يستضيف نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة
أحمد سعيد

استضاف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نجوم دولة التلاوة الذين ظهروا في حلقة الجمعة ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥ في مفاجأة أدخلت السرور على قلوب نجوم الحلقة، وهم محمد حسن، ومحمد أبو العلا، وعمر علي، ومحمد ماهر. 

وكان ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث شاهدوا بث الحلقة معًا على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أجواء عامرة بالمحبة والصفاء. 

وزير الأوقاف يستضيف نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة

وجدد وزير الأوقاف، اعتزازه بنجوم دولة التلاوة جميعًا، من يستمر منهم أمام الشاشة ومن يستمر خلفها؛ مؤكدًا أنهم جميعًا أهلٌ للفوز، وأن المفاضلة بينهم عسيرة؛ لكنها حتمية لأن هذه طبيعة المسابقات.

وأضاف "كلهم في سباق نحو الأرقى والأزكى... كلهم أبنائي، وأسعد بروح المحبة بينهم وبلقائهم من حين لآخر، ورعايتهم واجبنا جميعًا.. وأحب أن أشكر لهم جميعًا هذه الروح الصافية المستلهمة من سمو نفوسهم ومن معاني اسم الله الودود الذي عايشوه في تنافسهم الشريف طوال تصفيات البرنامج".

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يستضيف نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. حلل المشكلات بعقلانية

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد