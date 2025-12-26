نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد

استضاف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نجوم دولة التلاوة الذين ظهروا في حلقة الجمعة ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥ في مفاجأة أدخلت السرور على قلوب نجوم الحلقة، وهم محمد حسن، ومحمد أبو العلا، وعمر علي، ومحمد ماهر.

وكان ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث شاهدوا بث الحلقة معًا على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أجواء عامرة بالمحبة والصفاء.

وزير الأوقاف يستضيف نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة

وجدد وزير الأوقاف، اعتزازه بنجوم دولة التلاوة جميعًا، من يستمر منهم أمام الشاشة ومن يستمر خلفها؛ مؤكدًا أنهم جميعًا أهلٌ للفوز، وأن المفاضلة بينهم عسيرة؛ لكنها حتمية لأن هذه طبيعة المسابقات.

وأضاف "كلهم في سباق نحو الأرقى والأزكى... كلهم أبنائي، وأسعد بروح المحبة بينهم وبلقائهم من حين لآخر، ورعايتهم واجبنا جميعًا.. وأحب أن أشكر لهم جميعًا هذه الروح الصافية المستلهمة من سمو نفوسهم ومن معاني اسم الله الودود الذي عايشوه في تنافسهم الشريف طوال تصفيات البرنامج".