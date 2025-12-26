قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
ديني

وزير الأوقاف يشهد احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين بالطريقة الجعفرية

أحمد سعيد

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين الجليلين الشيخ صالح الجعفري، ونجله الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. 

كما حضر أيضا، الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد مهنا، رائد البيت المحمدي، والشيخ محمد صالح الجعفري، شيخ الطريقة الجعفرية، والشيخ حسين صالح الجعفري، إلى جانب نخبة من علماء الأزهر الشريف، وبمشاركة جماهيرية واسعة ضمت الآلاف من أتباع ومريدي الطريقة ومحبي آل البيت من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول، في واحدة من أكبر المناسبات الدينية الصوفية السنوية بمصر.

وزير الأوقاف يشهد احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين بالطريقة الجعفرية

وألقى وزير الأوقاف، كلمة عبّر فيها عن عظيم الفخر والاعتزاز بالالتقاء في ذكرى علم من أعلام الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الإمام الشيخ صالح الجعفري كان نموذجًا فريدًا جمع بين رسوخ العلم وصدق العمل، وبين الفهم عن الله والمعرفة به، فكان منارة علم وولاية، وشخصية جامعة بين ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة، ومثالًا للعالم الرباني الذي يحيي القلوب قبل العقول. 

وأوضح أن عطاء الإمام الجليل لم يقتصر على التدريس أو الخطابة، بل امتد إلى عمق روحي فتح الله له به أبواب الفهم والولاية، فجعل قلبه موئلًا للخلق، ومظهرًا محمديًّا يجذب القلوب إلى ربها، مؤكدًا أن المدرسة الجعفرية ظلت عبر تاريخها مدرسة ذكر ومحبة وتزكية، أسهمت في تهذيب النفوس وربط الناس بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وأشار وزير الأوقاف إلى شرف الأخذ عن خلف الإمام الجليل، الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، وما تركه ذلك من أثر باقٍ في القلوب، منوهًا بأن تنوع العطاء بين أهل الله هو من أسرار الفتح الإلهي، فلكلٍ باب، ومنهم من يكون عطاؤه في العلم، ومنهم في الذكر والإنشاد، وكلها مسالك تصب في محبة الله ورسوله. 

واختتم الوزير كلمته بالدعاء بأن يتغمد الله الإمام الشيخ صالح الجعفري بواسع رحمته، وأن يبارك في خلفائه وورثته، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويوفق قيادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل هذه المناسبات منابر لترسيخ القيم الروحية والوطنية، وبناء الوعي الديني الرشيد، في إطار رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية.

وزير الأوقاف يشهد احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين بالطريقة الجعفرية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف لليلة الختامية لمولد الإمامين

