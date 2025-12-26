شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين الجليلين الشيخ صالح الجعفري، ونجله الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

كما حضر أيضا، الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد مهنا، رائد البيت المحمدي، والشيخ محمد صالح الجعفري، شيخ الطريقة الجعفرية، والشيخ حسين صالح الجعفري، إلى جانب نخبة من علماء الأزهر الشريف، وبمشاركة جماهيرية واسعة ضمت الآلاف من أتباع ومريدي الطريقة ومحبي آل البيت من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول، في واحدة من أكبر المناسبات الدينية الصوفية السنوية بمصر.

وزير الأوقاف يشهد احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين بالطريقة الجعفرية

وألقى وزير الأوقاف، كلمة عبّر فيها عن عظيم الفخر والاعتزاز بالالتقاء في ذكرى علم من أعلام الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الإمام الشيخ صالح الجعفري كان نموذجًا فريدًا جمع بين رسوخ العلم وصدق العمل، وبين الفهم عن الله والمعرفة به، فكان منارة علم وولاية، وشخصية جامعة بين ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة، ومثالًا للعالم الرباني الذي يحيي القلوب قبل العقول.

وأوضح أن عطاء الإمام الجليل لم يقتصر على التدريس أو الخطابة، بل امتد إلى عمق روحي فتح الله له به أبواب الفهم والولاية، فجعل قلبه موئلًا للخلق، ومظهرًا محمديًّا يجذب القلوب إلى ربها، مؤكدًا أن المدرسة الجعفرية ظلت عبر تاريخها مدرسة ذكر ومحبة وتزكية، أسهمت في تهذيب النفوس وربط الناس بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأشار وزير الأوقاف إلى شرف الأخذ عن خلف الإمام الجليل، الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، وما تركه ذلك من أثر باقٍ في القلوب، منوهًا بأن تنوع العطاء بين أهل الله هو من أسرار الفتح الإلهي، فلكلٍ باب، ومنهم من يكون عطاؤه في العلم، ومنهم في الذكر والإنشاد، وكلها مسالك تصب في محبة الله ورسوله.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء بأن يتغمد الله الإمام الشيخ صالح الجعفري بواسع رحمته، وأن يبارك في خلفائه وورثته، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويوفق قيادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل هذه المناسبات منابر لترسيخ القيم الروحية والوطنية، وبناء الوعي الديني الرشيد، في إطار رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية.