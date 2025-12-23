بحضور وزير الأوقاف .. الأهرام تستضيف ندوة عن «دولة التلاوة» | صور

لبى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، دعوة كريمة من مؤسسة الأهرام لاستضافة ندوة لاستعراض جانب من كواليس برنامج «دولة التلاوة»، وكان في استقباله الدكتور محمد فايز فرحات – رئيس مجلس إدارة الأهرام، و ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام؛ فيما شارك في الندوة من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة أحمد فايق - رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وعبد الله غلوش - نائب رئيس القطاع، وحضر الندوة من وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف؛ وتخلل اللقاء أسئلة ومقترحات منهم كانت مثارًا لنقاش علمي تلاقت فيه الأفكار على الرغبة في تقديم محتوى جذاب ومبتكر للكشف عن المواهب المصرية في شتى المجالات.

بدأ اللقاء بترحيب رئيس مجلس إدارة الأهرام بضيوف الندوة، معربًا عن سعادته البالغة بزيارة الوزير وبالنجاح الباهر الذي حققه البرنامج؛ فيما أكد رئيس تحرير الأهرام أن التفاف الأسرة المصرية حول دولة التلاوة ناطق بالكثير من المعاني، موجهًا الشكر للوزير ولممثلي المتحدة على تلبية الدعوة.

ثم استهل الوزير كلمته بتوجيه التحية والشكر إلى قيادات الأهرام ومنسوبيها على الدعوة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج «دولة التلاوة»، وأعلن أن عدد المشاهدات تجاوز حاجز المليار مشاهدة على الصفحات الرسمية فضلا عن غيرها، وهو ما يؤكد مكانة القرآن الكريم في وجدان الشعب المصري وحسّه الرفيع في تذوق معاني الجمال، وليس أدلّ على ذلك من قدرة البرنامج على جمع الأسر المصرية حول شاشة واحدة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية والثقافية.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح جاء ثمرة جهد جماعي شاركت فيه عشرات الكفاءات الرفيعة في مجالات الإخراج والإنتاج والإبداع البصري، إلى جانب نجوم «دولة التلاوة» من القراء الذين أطربوا المصريين، وكوكبة من أرفع العلماء في علوم القرآن، معربًا عن فخره الأبدي بأن الله أجرى على يديه هذا العمل الذي أدخل السعادة إلى قلوب الناس وأعاد للقرآن حضوره الجماهيري الواسع. كما شدد الوزير على أن الأوقاف ثمرة من ثمار الأزهر الشريف، وأن نجاح دولة التلاوة ينسب إلى المؤسسة الدينية المصرية ككل.

وأشار الوزير إلى أن «دولة التلاوة» تمثل باكورة جهود ترمي إلى تجديد الخطاب الديني، استجابةً للدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٤، مؤكدًا أن «أول الغيث قطرة ثم ينهمر»، وأن ثقته في نجاح البرنامج نابعة من إيمانه بقدرة الإنسان المصري على التميز والإبداع حين تتوافر له الفرصة الصادقة؛ لأن الإنسان المصري هو الهبة الأعظم لهذا الوطن.

من جانبه، تحدث أحمد فايق عن كواليس البرنامج، موضحًا أن التحضيرات للبرنامج امتدت لقرابة عام ونصف، وأن الروح المصرية حاضرة في كل تفاصيله، ومن شواهدها هذا الحب الكبير للجمال وللقرآن في نفوس المصريين، إذ بدأت المسابقة بنحو ١٤ ألف متسابق من كل أنحاء الجمهورية، أعقبها فرز دقيق من خلال لجنة تحكيم اختارها وزير الأوقاف بعناية من كبار علماء الأزهر الشريف والأوقاف، حتى وصل العدد إلى ٣٠٠ متسابق، خضعوا لاختبارات مكثفة استمرت ثلاثة أيام متواصلة في أكاديمية الأوقاف الدولية، وانتهت إلى اختيار ٣٢ متسابقًا للمرحلة النهائية؛ مشيرًا إلى أن البرنامج عُرِض على فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وأنه اختار الشيخ حسن عبد النبي ليكون ضمن لجنة التحكيم كما نشاهد في حلقات البرنامج.

أما عبد الله غلوش فقال إن البرنامج كسر القوالب التقليدية للبرامج الدينية، سواء في الشكل أو المدة الزمنية، مشيرًا إلى أن «دولة التلاوة» أثبت أن البرنامج الديني ليس «درجة ثانية»، بل هو قادر على تصدر المشهد الإعلامي، وأن جميع المنصات الإعلامية حرصت على تغطيته، فضلا عن تحوله إلى قدوة يرتجي كثير من الآباء أن يكون أبناؤهم مثل نجومه. كما أكد أن الجوانب الفنية في البرنامج منتقاة بعناية، وأن نجاح شراكة الأوقاف والمتحدة مبهر فعلاً.

وفي ختام الندوة، أهدى قيادات المؤسسة درع مؤسسة الأهرام لوزير الأوقاف، إلى جانب مصحف شريف، والعدد الأول من الجريدة؛ تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم وتجديد الخطاب الديني.