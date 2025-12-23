قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
ديني

بحضور وزير الأوقاف .. الأهرام تستضيف ندوة عن «دولة التلاوة» | صور

جانب من لقاء وزير الأوقاف بقيادات مؤسسة الأهرام
جانب من لقاء وزير الأوقاف بقيادات مؤسسة الأهرام
عبد الرحمن محمد

لبى  الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، دعوة كريمة من مؤسسة الأهرام لاستضافة ندوة لاستعراض جانب من كواليس برنامج «دولة التلاوة»، وكان في استقباله الدكتور محمد فايز فرحات – رئيس مجلس إدارة الأهرام، و ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام؛ فيما شارك في الندوة من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  بمشاركة أحمد فايق - رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وعبد الله غلوش - نائب رئيس القطاع، وحضر الندوة من وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف؛ وتخلل اللقاء أسئلة ومقترحات منهم كانت مثارًا لنقاش علمي تلاقت فيه الأفكار على الرغبة في تقديم محتوى جذاب ومبتكر للكشف عن المواهب المصرية في شتى المجالات.

بدأ اللقاء بترحيب رئيس مجلس إدارة الأهرام بضيوف الندوة، معربًا عن سعادته البالغة بزيارة الوزير وبالنجاح الباهر الذي حققه البرنامج؛ فيما أكد رئيس تحرير الأهرام أن التفاف الأسرة المصرية حول دولة التلاوة ناطق بالكثير من المعاني، موجهًا الشكر للوزير ولممثلي المتحدة على تلبية الدعوة.

 ثم استهل الوزير كلمته بتوجيه التحية والشكر إلى قيادات الأهرام ومنسوبيها على الدعوة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج «دولة التلاوة»، وأعلن أن عدد المشاهدات تجاوز حاجز المليار مشاهدة على الصفحات الرسمية فضلا عن غيرها، وهو ما يؤكد مكانة القرآن الكريم في وجدان الشعب المصري وحسّه الرفيع في تذوق معاني الجمال، وليس أدلّ على ذلك من قدرة البرنامج على جمع الأسر المصرية حول شاشة واحدة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية والثقافية.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح جاء ثمرة جهد جماعي شاركت فيه عشرات الكفاءات الرفيعة في مجالات الإخراج والإنتاج والإبداع البصري، إلى جانب نجوم «دولة التلاوة» من القراء الذين أطربوا المصريين، وكوكبة من أرفع العلماء في علوم القرآن، معربًا عن فخره الأبدي بأن الله أجرى على يديه هذا العمل الذي أدخل السعادة إلى قلوب الناس وأعاد للقرآن حضوره الجماهيري الواسع. كما شدد الوزير على أن الأوقاف ثمرة من ثمار الأزهر الشريف، وأن نجاح دولة التلاوة ينسب إلى المؤسسة الدينية المصرية ككل.

وأشار الوزير إلى أن «دولة التلاوة» تمثل باكورة جهود ترمي إلى تجديد الخطاب الديني، استجابةً للدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٤، مؤكدًا أن «أول الغيث قطرة ثم ينهمر»، وأن ثقته في نجاح البرنامج نابعة من إيمانه بقدرة الإنسان المصري على التميز والإبداع حين تتوافر له الفرصة الصادقة؛ لأن الإنسان المصري هو الهبة الأعظم لهذا الوطن.

من جانبه، تحدث أحمد فايق عن كواليس البرنامج، موضحًا أن التحضيرات للبرنامج امتدت لقرابة عام ونصف، وأن الروح المصرية حاضرة في كل تفاصيله، ومن شواهدها هذا الحب الكبير للجمال وللقرآن في نفوس المصريين، إذ بدأت المسابقة بنحو ١٤ ألف متسابق من كل أنحاء الجمهورية، أعقبها فرز دقيق من خلال لجنة تحكيم اختارها وزير الأوقاف بعناية من كبار علماء الأزهر الشريف والأوقاف، حتى وصل العدد إلى ٣٠٠ متسابق، خضعوا لاختبارات مكثفة استمرت ثلاثة أيام متواصلة في أكاديمية الأوقاف الدولية، وانتهت إلى اختيار ٣٢ متسابقًا للمرحلة النهائية؛ مشيرًا إلى أن البرنامج عُرِض على فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وأنه اختار الشيخ حسن عبد النبي ليكون ضمن لجنة التحكيم كما نشاهد في حلقات البرنامج.

أما عبد الله غلوش فقال إن البرنامج كسر القوالب التقليدية للبرامج الدينية، سواء في الشكل أو المدة الزمنية، مشيرًا إلى أن «دولة التلاوة» أثبت أن البرنامج الديني ليس «درجة ثانية»، بل هو قادر على تصدر المشهد الإعلامي، وأن جميع المنصات الإعلامية حرصت على تغطيته، فضلا عن تحوله إلى قدوة يرتجي كثير من الآباء أن يكون أبناؤهم مثل نجومه. كما أكد أن الجوانب الفنية في البرنامج منتقاة بعناية، وأن نجاح شراكة الأوقاف والمتحدة مبهر فعلاً.

وفي ختام الندوة، أهدى قيادات المؤسسة درع مؤسسة الأهرام لوزير الأوقاف، إلى جانب مصحف شريف، والعدد الأول من الجريدة؛ تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم وتجديد الخطاب الديني.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مجلس إدارة الأهرام دولة التلاوة كواليس برنامج «دولة التلاوة»

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أرشيفية

اقتصادي: مشتريات البنوك المركزية تقود الذهب لموجة صعود قوية والفضة مرشحة للتفوق

موبايلات

شعبة الاتصالات: 5% زيادة للهواتف الاقتصادية و10% للمرتفعة السعر مع مطلع العام

رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس

أمام مجلس الأمن.. رئيس وزراء السودان يطرح مبادرة لإنهاء الحرب

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

